Agosto 2017, Venezuela. Ya la maldad no se esconde en las calles donde se ve la miseria; venezolanos buscando en la basura algo de comida. Y el Yugo Chavista que los oprime con la imposición de una constituyente, justifican el crimen, mentiras y fraudes. Ignorantes gobernando en un país maravilloso… Cambiar el destino está en manos de todos los venezolanos, dentro y fuera del país.

Luego del artículo de la semana pasada: Yo soy LIBERTADOR. Fui contactado por varios grupos de la resistencia en Venezuela. Esta semana, quiero que conozcan y lean los pensamientos de estos jóvenes que desde el anonimato, me hicieron llegar.

Toda la información que leerán a continuación fue proporcionada por un grupo de la resistencia, llamado: Resistencia Corazón de Guerreros.

Desde que comenzaron las protestas tenía mucha intriga de saber: ¿Qué motiva a estos jóvenes para estar en la primera línea de las protestas arriesgando sus vidas?, La respuesta es sorprendente: “Desde el primer momento en que lo vimos, palpamos y sufrimos la mayor crisis económica, cultural y social en la historia de Venezuela. Sentimos la necesidad de expresar nuestra voluntad popular, comenzamos a asistir a las marchas y concentraciones, ya estando en las calles experimentar el asedio y fuertes represiones, cada uno de nosotros se dio cuenta que podíamos hacer algo para evitarlo y con ello ayudar a resguardar a la sociedad civil. Nuestra motivación: la lucha fiel y constante por alcanzar la LIBERTAD y SOBERANIA de nuestra nación.”

Por su puesto, van más de 128 días de resistencia pero: ¿Cuándo empezó cada uno de ellos a ponerse una capucha y resistirse a la dictadura?, ¿Conocían a los caídos?, un par de interrogantes difícil de contestar porque cada uno tiene su propia historia: “Cada uno se inició de forma independiente y poco a poco fuimos conociéndonos y compartiendo batallas día a día, considerándonos hermanos de lucha de las distintas zonas de la ciudad, la mayoría de nosotros estamos en resistencia desde el 19 de abril de 2017. Al vernos constantemente formamos nuestro movimiento que es: Resistencia Corazón de Guerreros. De conocer a alguno de los caídos: no. Porque como sabrás nos tapamos las caras por seguridad, pero si en muchas ocasiones nos cruzamos en acción directa en medio de las represiones, tristemente después que un hermano de lucha cae, al observar fotos, noticias y videos nos damos cuenta que si compartió directamente o indirectamente con nosotros. Seguimos por ellos y les pedimos que desde el cielo nos bendigan.”

También les pregunte: ¿Cómo se sintieron el domingo luego de que fuese anunciado los resultados del fraude constituyente?, su respuesta es la siguiente: “Eso realmente ya era una “crónica de una muerte anunciada”, manteníamos la esperanza de no llegar al día 30 de julio, a la expectativa de unas elecciones para ANC, sino ya haber alcanzado la libertad, al ver que llegamos al día, de igual manera manteníamos la esperanza de que la personas no votaran concientizándose por una mejor Venezuela, a pesar de ser muchos obligados y otros llevados por la ignorancia a la que están apegados. De igual manera esto queda en la historia de Venezuela como el mayor fraude electoral, donde queda más claro que los poderes están parcializados para con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.”

Después de tantos días de luchas, asesinados, tristezas y desesperación, quise preguntarles: ¿Piensan seguir en las calles?, como venezolanos indoblegables respondieron: “Si, claro que seguiremos en las calles, seguiremos defendiendo ese tricolor que llevamos en las venas, defendiendo nuestros derechos constitucionales, amparados por el artículo 350 de la CRBV, defendiendo nuestros ideales de libertad y ante todo a quienes nos debemos a la SOCIEDAD CIVIL, quien es nuestra mayor inspiración. Y exigiendo que se cumpla el artículo 333 de la CRBV.”

En los últimos días algunos dirigentes de la oposición han dicho que sus partidos presentaran candidatos a eventuales elecciones regionales o que lo están meditando, tenía la curiosidad e intriga desde hace tiempo, sobre: ¿Qué piensan ellos sobre esas declaraciones y sobre los líderes de la oposición?, a continuación su respuesta: “La MUD ha demostrado que han estado en constantes negociaciones con el régimen, en asuntos que esta fuera de la visión y norte de esta lucha, ellos mismos activaron el artículo 350 y no le han dado cumplimiento, en lo que concierne a ejecutarlo. Por ello han perdido credibilidad de la sociedad civil y por ende no se están acatando los llamados de las agendas pobres de las últimas semanas. Ahora bien, los políticos sea cual sea que se inscriba a unas elecciones regionales es catalogado como el mayor traidor a la patria ¿Por qué?, en Venezuela necesitamos lo antes posibles unas elecciones presidenciales libres, universales y transparentes o la renuncia de Nicolás Maduro. Por ello necesitamos que los diputados de la Asamblea Nacional y los Magistrados del TSJ (Nombrados por la AN), renueven las autoridades del CNE”

Creo que somos muchos los que queremos saber: ¿Cómo se sienten o que piensan ellos cuando son calificados como terroristas?, una respuesta digna de nuestros libertadores del siglo XXI: “La mayoría de nosotros somos estudiantes, padres y cabezas de familia, hijos y hermanos que luchamos y hacemos frente con un escudo, piedras y molotov al asedio y fuertes represiones por parte de los distintos cuerpos de seguridad nacional, mientras hacemos exigencia de nuestro derecho constitucional ahora bien: ¿Si nosotros somos los terroristas porque en 128 días en resistencia hay 128 venezolanos caídos en mano de los esbirros?, ¿Quiénes son los verdaderos terroristas? Ellos defienden al tirano y cuando la tiranía se hace ley la rebelión es nuestro derecho. Es más que claro que nos debemos al pueblo, a los verdaderos venezolanos. Nosotros, eso que andamos escudos, somos venezolanos que clamamos LIBERTAD.”

Por último les pregunte si tenían algún mensaje para la sociedad civil, aquí lo tienen: “Nosotros somos la resistencia nos debemos a la sociedad civil, en su resguardo y seguridad plena, mientras ejercemos nuestro derecho constitucional a las protestas por la mala gestión del régimen de Nicolás Maduro, nuestro llamado es a que no abandonen las calles que nos apoyen, que se sigan observando en todo el país, una masa de venezolanos exigiendo un futuro digno, calidad de vida, seguridad, educación, cultura y derecho a la salud plena. Donde las instancias internacionales observen que las calles se mantienen activas, es el momento de que el pueblo tome las riendas de la agenda en las calles, si le dimos el total apoyo a los políticos a que hicieran política por nuestra libertad y quieren negociar con el tirano, es momento para que demostremos que no necesitamos de un político para expresar nuestra voluntad, tomemos las calles juntos de la mano, nosotros daremos el pecho y hasta la vida por su resguardo y que se demuestre que hay un bravo pueblo activo.”

Este es el mensaje de jóvenes de veintitantos años, que solo quieren un cambio, un nuevo amanecer, calidad de vida, conocer otra cosa que no sea el socialismo del siglo XXI pero quieren conocerlo sin irse de Venezuela. Toda la información fue proporcionada por jóvenes de la resistencia en Caracas y la misma no sufrió edición alguna.

Son jóvenes, son resistencia, son LIBERTADORES.

