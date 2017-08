Es indignante lo que acontece actualmente en Venezuela, acentuado a raíz de la ilegítima convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente el pasado Domingo 30/07/2017, cuando al cerrar la tarde se comprobó que los votos no pasaron de dos millones, aunque las rectoras del CNE vendido al régimen de forma descarada, presidido por la presidenta Tibisay Lucena, se prestaron al gran fraude electoral, anunciando unos resultados abultados de 8 millones para afincar la dictadura comunista que a todo costo nos quieren imponer a fuerza de mentiras y represión, apuntaladas por las Fuerzas Armadas dispuestas a tan vil conducta.

Ni en vida del ex presidente Chávez ocurrió tal desafuero con los resultados de la Reforma Constitucional convocada en el 2007 que el gobierno perdió, viéndose obligado a reconocer públicamente la derrota, en la que la propia Tibisay Lucena informó los resultados, presionada por las Fuerzas Armadas y con el disgusto de Chávez, al golpear fuertemente la mesa con el puño de su mano, pero teniendo que acatar la voluntad emanada de la mayoría del pueblo venezolano.

Once años después la situación se complica, porque los pseuvistas en el poder, presididos por Maduro y por el segundo al mando, Tareck El Aissami, no terminan o no quieren entender que el pueblo no los quiere, así como repudia a los militares bajo las órdenes de Vladimir Padrino López que se han plegado de tal forma al régimen, amenazando con las armas a la población indefensa en el resguardo de sus vidas, pero valiente al continuar en la calle luchando por la libertad, la paz y por un cambio de gobierno, que más pronto que tarde deberá producirse, en la medida en que el gobierno se deslegitima por los asesinatos cometidos por la Guardia y por la Policía Nacional Bolivariana, contados hasta el presente en 122 fallecidos y algo más de 2.000 heridos en las pacíficas manifestaciones al aire libre, aparte de quienes caen a diario víctimas del hampa desatada por el crimen organizado y por la impunidad de un gobierno corrupto, reconocidos algunos de sus jerarcas por los vínculos con el narcotráfico.

La detención y vuelta a la cárcel de Leopoldo López y de Antonio Ledezma, las amenazas de Maduro y de sus secuaces contra los opositores dirigentes de las toldas democráticas y el afianzamiento de la ilegítima Constituyente para continuar gobernando, pese al rechazo del 85% de la población, coloca a la dictadura a la vista del mundo, porque los avances tecnológicos de las comunicaciones muestran señales inequívocas de la realidad nacional, trágica para los familiares de los fallecidos, heridos y presos políticos, miserable en el empobrecimiento del país y de sus ciudadanos, débil para levantarse por sí mismo si no es apoyado por la comunidad internacional y por un grueso sector de las Fuerzas Armadas en rebeldía, negadas a seguir apoyando la inconstitucionalidad del actual régimen.

De no ser así, las medidas económicas anunciadas por los Estados Unidos para suspender las transacciones petroleras, que por años han mantenido con nuestro país, así como el repudio de la comunidad internacional, el Mercosur, la OEA, la Unión Europea, el Reino Unido, la Comunidad Andina de Naciones, se harán realidad, empobreciendo aún más al pueblo que, en su desespero, se levantará en una revuelta popular sangrienta, movida por el hambre y atizada por la represión. Eso no es lo que queremos bajo ningún respecto, por lo que debemos continuar resistiendo la dictadura con la fuerza de la razón y con el vigor de una ciudadanía que quiere recuperar la democracia para vivir con bienestar y progreso. Por esta senda Dios nos conducirá hacia el camino correcto. Que así sea.