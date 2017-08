El reconocido locutor venezolano, Alex Goncalves, presenta sus dos nuevos proyectos desde la ciudad de Miami, donde reside desde principios de año; el primero de ellos, #Connector, programa transmitido a las 7:30 a.m., en la radio Online WujuuRadio; el segundo, el WebShow #NoSiTv, que se despide de VivoPlay para regresar a YouTube repotenciado con Jean Mary como su nueva compañera.

#Connector es un programa de “Noticias y Rock”, transmitido por varias plataformas desde las 7:30 a.m. via video stream en www.wujuuradio.com, Instagram Live de @elalexgoncalves y la aplicación TuneIn Radio.

“En el caso de #Connector es una espina que me vengo a sacar desde mi ida a Panamá en 2015, donde supuestamente iba a desarrollar este proyecto en la W Radio, pero esa gerencia me dejó mal y por eso decidimos mudarnos a Miami. Este es el programa que siempre había querido, informar de manera irreverente y poner la música que me gusta y con total libertad de expresión”, comenta Goncalves.

Por su parte, #Nositv el divertido WebShow donde debate temas absurdos con comediantes y figuras del medio, regresa, luego de su paso por la plataforma VivoPlay, a Youtube para una 3ra temporada con varios cambios, el más notorio, la inclusión de Jean Mary, su ex compañera en ChataingTv.

Dice Goncalves: “Jean Mary fue mi llave en ChataingTv, amo su sentido del humor y vernos en la misma ciudad fue demasiada tentación para volver a trabajar juntos, ella viene a reforzar el programa y estoy feliz por eso, además tenemos planes de un Podcast y gira de Standup comedy por USA y Latinoamerica”

#NosiTv se emitirá miércoles y sábados a las 11:00 a.m. en el canal youtube.com/nositv y nositv.com

En esta nueva etapa, Alex Goncalves deja atrás su paso por el Circuito Líder, donde desde hace un par de años participaba en el programa Roncalves junto a David Rondón:

“Era muy complicado mantener la conexión emocional con el exterior, además el 40% de las veces éramos interrumpidos por cadenas del gobierno, o la situación tensa de protestas ponía en riesgo al equipo de producción quienes tenían que llegar a la radio en El Rosal en Caracas, lugar donde casi siempre era el ojo del huracán de las protestas y represión”

Para mas informacion: TW, IG: @ElAlexGoncalves

Nota de Prensa