En reunión celebrada hoy en el auditorio de la Federación Venezuela de Fútbol, en Caracas, se realizó el sorteo de la tercera fase de la Copa Venezuela 2017, competencia que se iniciará el próximo miércoles nueve de agosto con los partidos de ida, quedando establecido que la vuelta se cumplirá el miércoles 16 de agosto.

Por la Comisión de Competiciones de Clubes de la FVF, estuvieron presentes Gerardo Rivero, gerente del departamento y sus asistentes Marcos Ariza, Humberto Soto y Rusmery Rojas; mientras tanto, por los clubes asistieron sus delegados.

Está contemplado que la tercera fase de este torneo nacional que se juega en forma simultánea con los campeonatos nacionales de primera y segunda categoría, se realizará entre los 14 clasificados de la segunda fase que se unen a los 18 conjuntos de primera división, para sumar 32 elencos.

Para esta tercera fase los equipos serán distribuidos en dos grupos: centro-oriente y centro-occidente, cada grupo con ocho llaves para un total de 16 llaves, todo por aproximación geográfica.

Los clubes se enfrentarán por eliminación directa con partidos de ida y vuelta y los ganadores clasificarán a los octavos de final.

Tras el sorteo, las llaves quedaron conformadas así:

Grupo centro-oriental:

Llave 1: Margarita vs Deportivo Anzoátegui

Llave 2: Minasoro vs Mineros de Guayana

Llave 3: Lala FC vs Monagas

Llave 4: Petroleros FC vs Caracas

Llave 5: Pacairigua FC vs Atlético Venezuela

Llave 6: Petare FC vs Deportivo La Guaira

Llave 7: Estudiantes de Caracas vs Metropolitanos

Llave 8: Yaracuyanos FC vs Aragua FC

Grupo centro occidental:

Llave 1: Titanes FC vs Zulia FC

Llave 2: Unión Local Andina vs Estudiantes de Mérida

Llave 3: Deportivo JBL Zulia vs Trujillanos FC

Llave 4: Ureña Sport Club vs Deportivo Táchira

Llave 5: Atlético Falcón vs Carabobo FC

Llave 6: Llaneros FC vs Portuguesa FC

Llave 7: Atlético Guanare vs AC Deportivo Lara

Llave 8: Atlético Socopó vs Zamora FC

Fuente: PRENSA FVF