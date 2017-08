Ante las declaraciones emitidas por representantes de Smartmatic, empresa encargada del conteo de votos electrónicos en Venezuela, la cual desestimó los resultados presentados por el CNE en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y alegó que fueron manipulados; el coordinador político adjunto de Voluntad Popular en Carabobo, Isaac Pérez Yunis, aseguró que eso demuestra que el Gobierno le miente al pueblo porque sabe que no tiene el apoyo de la gente.

“Los resultados manipulados de la ANC ratifican lo fraudulento de este Gobierno corrupto, mentiroso e ilegítimo. No tenemos duda de que el único que triunfó en el proceso viciado del pasado domingo, fue la abstención, porque las personas no salieron a votar porque no creen en las falsas promesas del presidente Nicolás Maduro”.

El líder de VP agregó que “solo haciendo trampa podían ganarle a un pueblo cansado de tanta burla, impunidad y corrupción, que son las armas con las que el régimen fracasado actúa en contra de todos los venezolanos para perpetrarse en el poder. Las acciones del Gobierno demuestran su perfil totalitario y bajo esa figura pretenden acabar con lo que queda de Venezuela”.

Sin embargo, a pesar de las trampas del Gobierno Nacional, Pérez Yunis manifestó que los venezolanos saben a qué se enfrentan y están convencidos de que ahora, más que nunca, deben mantenerse activos en contra de “los dictadores que pisotean los derechos ciudadanos”.

“En 123 días de protestas organizadas, pacíficas y no violentas el pueblo venezolano ha demostrado su fiel compromiso por el rescate de la democracia, a pesar de la represión, las detenciones injustificadas y los asesinatos de manifestantes, la sociedad civil se ha fortalecido y proyectado hacia la liberación de la dictadura impuesta por el régimen”.

El coordinador político adjunto de Voluntad Popular, Isaac Perez Yunis, hace un llamado a la determinación y fortaleza del pueblo. “Los valientes no perdemos la batalla, la lucha continúa, no es momento de perder nuestro objetivo, con este fraude constituyente el Gobierno no ganó aceptación, solo infundo miedo, amenazas; mintió descaradamente y falsificó unos resultados que ni el mismo fallecido Chávez, fue capaz de obtener en una consulta popular”.

Puntualizó que el Gobierno solo le tiene miedo a los líderes que han logrado grandes triunfos desde la oposición, como el caso de Leopoldo López, Antonio Ledezma y decenas de otros luchadores que son privados de libertad injustamente, solo por querer una mejor Venezuela.

ACN con información de nota de prensa