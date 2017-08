Las polémicas declaraciones de LaVar Ball contra Michael Jordan llegaron a su límite y el exjugador tomó la decisión de responderle con todo, para terminar las provocaciones del padre de la nueva promesa de los Lakers de Los Ángeles.

El profesional que se desempeña en los medios de comunicación tras su pasantía por el baloncesto universitario y el fútbol americano hasta el mismo nivel, concedió unas palabras para el USA Today en enero, donde afirmó que podría ganarle a la ex estrella de los Bulls de Chicago y a cualquier otro junto a alguno de sus hijos.

“Mi hijo LaMelo y yo podríamos ganar a LeBron James y ¡a cualquiera! Sería capaz de aniquilar al mejor Michael Jordan de la historia”, señaló en su momento. “Su Majestad” no vio la necesidad de caer a ese nivel de provocación y omitió dichos comentarios hasta esta semana.

El ex escolta vio la oportunidad clara tras una actividad en su campamento para responderle con todo, ante la insistencia de los presentes en el evento en Santa Bárbara, California, por saber su opinión sobre el caso de LaVar. “Él promedió 2.2 puntos por partido en la universidad, ¿cierto? No merece una respuesta, pero te la daré porque me has hecho la pregunta. No creo que pudiera ganarme, aunque yo tuviera una sola pierna”, soltó.

Por otro lado, Jordan se deshizo en elogios hacia Lonzo Ball por el futuro que le ve en la NBA. “Cualquier padre está orgulloso de sus hijos. No desapruebo eso. Creo que Lonzo es realmente bueno. Tiene potencial para ser un buen jugador… Si me sentara a hablar con LaVar ahora mismo… le diría que se calle y simplemente deje jugar a los chicos”, cerró.

ACN con información de NBAMANIACS