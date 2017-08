El responsable regional en Carabobo de Voluntad Popular (VP) Alejandro Feo La Cruz, aseguró que el traslado sin orden judicial, de Leopoldo López, de regreso a la cárcel militar de Ramo Verde, constituye un atropello que dificulta aún más el grave conflicto político que atraviesa Venezuela.

“El gobierno pretende invitar a las fuerzas de la Unidad a un espacio de entendimiento nacional, al mismo tiempo que regresa injustamente a Leopoldo López a la prisión. Esa medida en nada contribuye a un clima de paz y reconciliación”.

Feo La Cruz aseguró que ante esta nueva medida del gobierno nacional contra el líder nacional de VP, el pueblo venezolano no abandonará jamás su espíritu de lucha democrática, ni detendrá la voluntad soberana de vivir en un país libre, con garantías políticas y prosperidad.

“No dejemos que la injusticia derrote nuestras esperanzas. Leopoldo López es un hombre valiente que ha asumido los riesgos de su convicción libertaria. Nuestra respuesta debe ser mantenernos firmes en nuestra lucha por una Venezuela libre, próspera y reconciliada”, dijo el también alcalde de Naguanagua.

Aseveró que el Ejecutivo aún no se ha recuperado de la masiva expresión ciudadana del pasado 16 de julio, en la que los venezolanos acudieron a una consulta popular, para exigir un cambio de rumbo definitivo. “Al gobierno no le interesa el pueblo venezolano, ni se preocupan en conseguir respuesta a la escasez de medicinas, alimentos y productos. Lo único que hacen es atropellar y detener a quienes pacíficamente protestan contra el gobierno y no se rinden en su empeño de construir un país mejor”.

Destacó que Voluntad Popular no abandonará jamás la tarea encomendada por el pueblo, de encaminar por las vías constitucionales y la lucha valiente, la aspiración de una Venezuela que reclama justicia, paz, progreso y democracia.

“Hoy más que nunca, estamos convencidos que nuestro rumbo sigue siendo la lucha cívica, la Constitución y el acompañamiento a las más justas exigencias de la ciudadanía. ”.

Así mismo, el líder de Voluntad popular en Carabobo, se solidarizó con el Alcalde Antonio Ledezma frente al traslado arbitrario a la cárcel y aseguró que esta acción es una prueba más del autoritarismo del gobierno de Nicolás Maduro.

“Estas acciones aumentan la desconfianza en el Gobierno y alejan la posibilidad de encontrar una solución pacífica a la grave situación que vive Venezuela”

Boletín de Prensa