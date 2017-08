De muy grave, de delito de traición y vulneración a la voluntad popular calificó, el diputado por el Estado Zulia Enrique Márquez las denuncias de la empresa Smartmatic desde Londres, sobre la evidente manipulación de los resultados de las elecciones a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, el pasado domingo 31 de julio.

Así se desprende de su intervención durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este miércoles donde se debatió sobre las denuncias de la empresa Smartmatic, que devela el fraude electoral en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Estas son unas acusaciones muy graves, son una bomba atómica. Este es el delito más grave que puede haber en una República, es traición, la vulneración a la voluntad popular. Ya veníamos advirtiendo desde la mesa de la Unidad Democrática y desde esta Asamblea Nacional que el llamado fraude constituyente no contaba con el apoyo del pueblo venezolano, que el propio chavismo no iba a acompañar este proceso, ahora Smartmatic ha hablado de fraude y lo dice con claridad, que las cifras de participación de los electores son falsas”.

Indicó que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral deben detener de inmediato la instalación de esa constituyente fraudulenta. “Por Fraude a la Constitución, fraude electoral, a los candidatos y a la voluntad del pueblo. El propio Antonio Mugica, representante de Smartmatic, señaló, que los resultados del CNE no corresponden con los que maneja la empresa, que los datos están inflados, entonces quien ganó de los candidatos inscritos, se hacen fraude entre ellos mismos”.

Explicó que aparte de la denuncia técnica de Smartmatic, hay dos procesos vitales dentro de la elección del pasado domingo 31 de julio, donde hubo un fraude mayor que fue en el proceso de votación y en el de escrutinios.

“El pueblo venezolano no tuvo testigos en esos centros de votación, estaban controlados por la maquinaria del PSUV y los cómplices del CNE con lo cual inflaron el voto, a través del voto múltiple en cada una de las mesas y centros de votación, auspiciado por la inexistencia de la tinta indeleble y del control de las maquinas captahuellas, ese fraude no lo puede denunciar Smartmatic, porque no lo puede ver técnicamente, pero el pueblo venezolano lo sabe”.