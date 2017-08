Las malas energías nos hacen caer en el juego del régimen, todo lo que pasa y sucede es parte del fraude. Por ello, no se puede caer en el desánimo, todos debemos continuar, seguir adelante. La lucha no debe parar, este momento es para recargar energías.

Así lo decreta Misterpopo Celestial, el vidente más acertado de Venezuela, quien resalta que en la resistencia está la fuerza, por lo que invita a todos sus seguidores y a todos los venezolanos a no caer en las redes de la oscuridad, porque las acciones cometidas llevarán al ilegítimo a su propia destrucción.

Misterpopo es contundente y reitera que las elecciones de la Constituyente es el más grande error que ha cometido este régimen y que no se dio. “Es un fraude y esto los hizo cavar su propia tumba. El supuesto rey no tiene pueblo y con trampas quiere engañar a sus simpatizantes”.

Las Cartas Dicen:

Nuevo escenario. Comienza una ruptura que llevará al régimen a la ingobernabilidad.

Estallido social.

La Constituyente no se dio. Lo que hicieron fue un fraude y con ello cavan su tumba. No pueden engañar ni a sus seguidores

Alianzas del régimen traerán traición entre ellos que sólo buscan perpetuarse en el poder.

Se repetirán episodios de un final de dictadura anterior.

Militar se rebela. Se unirá a la resistencia. Loa acompaña una tropa que están molestos y se declaran en protesta contra el régimen.

Las calles estarán más encendidas. El pueblo se declara en desobediencia civil, no hay vuelta atrás.

Personero del alto régimen y tres rojitos serán acusados internacionalmente, involucrado por caso de droga.

En la calle: se intensifican las protestas. El régimen se verá acorralado.

Mujer del régimen involucrada que dio falsos números querrá huir al sentirse atrapada.

Días por Venir:

Anunciarán los verdaderos resultados de la jornada del domingo, que les quitará la careta a nivel internacional y nacional.

Tensión en una importante infraestructura verde. Visualiza pugnas, peleas, llega la hora.

Implosión en tres estados que serán el comienzo contundente de la caída del régimen. Se iniciará por la región capital. El estallido social los obligará a esconderse.

Los asesinatos cometidos no le darán paz al régimen y lo hará frágil.

Disputas internas entre los rojitos no permitirán el diálogo.

Lamentablemente se visualiza una nueva masacre.

La muerte lo ronda. Los días están contados. Castigo divino llega de su propio bando.

Rabia, impotencia lleva a tomar la justicia por las manos y miembros rojos serán torturados.

Los Arcángeles son claros y precisos. La Constituyente no se consolidará. No fue un acto democrático. No tienen pueblo. El Rey está sólo y sin pueblo.

Sanciones internacionales. El error cometido hará que su salida sea más rápida. No puede gobernar.

“Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, dictadores y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final, siempre caen.”

-Mahatma Gandhi

Venezuela, libre, próspera y Democrática. Es decreto divino de Dios y de los Arcángeles. La salida está cerca, Misterpopo resalta que no hay que tener miedo. Nadie se quedará de brazos cruzados. La chispa está encendida. Venezuela despierta y reacciona.

Misterpopo Celestial advierte a sus seguidores que deben mantenerse alerta ante las falsas cuentas. No da predicciones los domingos no caigan en el engaño de los que quieren desviar la verdad, acabar con la esperanza de un pueblo noble y glorioso que no se rinde.

