A partir de la primera semana de agosto, los clientes de Movistar y Digitel verán un incremento de precios reflejados en sus facturas. Ambas empresas publicaron, durante la segunda quincena de julio, los nuevos precios máximos de algunos de sus planes de telefonía e internet, así como de los excedentes tanto en voz como en mensajería de texto y datos.

El primer incremento que se activará será el de los 0414. La española ajustó seis planes de telefonía móvil y dos de datos, incluyendo el más popular dentro de sus afiliados: el plan Full 2.2, (650 MB de navegación, 450 minutos de telefonía) que pasa de Bs 592 a Bs 4.750.

Así mismo, aumentarán los precios del plan Full 1.3 que tiene como marcaje máximo Bs 21.000, aunque El Estímulo pudo conocer que su ajuste inicial será menor a 100% (De Bs 2.625 a Bs 4.500); el plan Quincenal Más y los planes Mega Mixto Plus y Mega Mixto Ultra.

En el caso de los planes de datos, Movistar incrementó los planes Navega 600 MB y Navega 2.1 MB. El primero pasará de Bs 268,35 a un máximo de Bs 2.076 y el segundo subirá de Bs 9.675 a Bs 33.863,51. Por otro lado, el megabyte adicional de navegación pasará a costar poco menos de Bs 20,00.

Incluso con estos ajustes, los planes de telefonía móvil de la española quedan muy por debajo de los precios de la región. Un plan equivalente al Full 2.2 es, en promedio, siete veces más caro en cualquier otro país de América Latina. Fuentes de la empresa explicaron que con el aumento se busca garantizar el mantenimiento mínimo de las redes, sometidas a constante estrés, especialmente en lo que se refiere a datos: solamente en el primer semestre, el incremento del tráfico de datos fue superior al que se registró en todo el año 2016, liderado por Whatsapp (70% más que en 2016), Instagram (20%) y Facebook.

Digitel también aumenta

Los números 0412 también observarán un incremento en sus tarifas aunque, a diferencia del caso Movistar, Digitel solo se enfocará en los planes creados a partir de julio de 2016 para nuevos clientes.

El plan Inteligente Plus 600 pasaría de Bs 2.254 a un máximo de Bs 13.440; el Inteligente Plus 1.1 GB de 3.626 a un máximo de 20.720, hasta el Inteligente 3.1 GB que tiene un precio máximo fijado en Bs 45.920. El Estímulo no pudo conocer los planes de la operadora para escalar los ajustes entre su cartera de clientes.

Movistar ha denunciado públicamente durante los últimos 16 meses el hurto y vandalismo de sus torres de transmisión, delito que ha incrementado los costos de mantenimiento de su operación en el país. Además, tanto a Movistar como a Digitel se les negó el incremento de sus planes al público en julio de 2016 por una orden directa del presidente Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y televisión, lo que obligó a las operadoras a crear nuevas estructuras para enfrentar los rampantes costos ante la escalada inflacionaria que vive Venezuela.

