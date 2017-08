Freddy Guevara, diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, expresó este martes que “la única forma de acabar con este Parlamento es que maten a los 112 diputados y a sus suplentes”, con respecto a las amenazas recibidas por adeptos al oficialismo y por el asedio a la sede del Hemiciclo.

El diputado agregó durante su intervención en el hemiciclo que los oficialistas “podrán tomar el Palacio, sacarnos a tiros y jamás obtendrán nuestro curul porque nosotros somos los verdaderos representantes de la voluntad del pueblo de Venezuela”.

Guevara realizó un reconocimiento a todos los empleados públicos y beneficiarios de misiones del gobierno que se negaron a ser sometidos para votar por el fraude constituyente del pasado 30 de julio.

El vicepresidente de la AN felicitó a aquellos que, relacionados al gobierno de una u otra manera, dijeron “mi dignidad no se vende y no seré cómplice de ese fraude constituyente”. Felicitó a aquellos que no permitieron ser chantajeados ni sometidos.

El dirigente de Voluntad Popular también habló sobre las últimas declaraciones de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros que rechazaron el fraude del pasado 30 de julio. “Al fin el pueblo de Venezuela puede decir que la solidaridad internacional ha dejado de ser de micrófono”, dijo Guevara.

Aseguró que al menos 40 países rechazaron y desconocieron de manera contundente la elección, que calificó de “engendro”. Denunció que este proceso fraudulento fue creado para “someter y esclavizar” al pueblo de Venezuela.

Agregó que el pueblo de Venezuela se siente avergonzado de la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, responsables de la mayoría de las muertes del pasado 30 de julio. Cuestionó el trabajo que realizan los militares que no forman parte del Plan República.

Guevara indicó a los venezolanos que la dictadura se encuentra en sus horas finales y aseguró que todos los diputados se mantienen firmes en la lucha por la libertad de Venezuela, y que harán lo que sea para cumplir el mandato que dictó la población el pasado 16 de julio.

Fuente: El Nacional