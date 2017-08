El cantautor colombiano estrenó el pasado 28 de julio a nivel mundial “Robarte un beso”, tema que cuenta con la participación especial del joven cantante de música pop urbana Sebastián Yatra. Este nuevo sencillo es el cuarto extraído de su próximo trabajo discográfico llamado “VIVES”, que saldrá a la venta en octubre de este año.

Este lanzamiento viene acompañado por un videoclip dirigido por el venezolano Daniel Durán, y en el cual durante dos días de grabación recorrieron varios lugares de la capital colombiana regalando serenatas, usando locaciones como el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, La Candelaria y el Hotel JW Marriot. Para mostrar la grandeza de la sabana, llegaron hasta la represa del Sisga en Cundinamarca, dando como resultado un video original, romántico y emotivo. Además ¿a quién no le gustaría recibir una serenata de Vives y Yatra?

A pocos días de su estreno, el video ya cuenta con más de 13 millones de vistas en Youtube. “Robarte un beso” ya está disponible en todas las plataformas digitales: iTunes, Apple Music, Spotify, Amazon, entre otros.

La promoción de este tema, está a cargo de Show Plus Producciones bajo la dirección del exitoso empresario Basilio Orta Paz (@basilioortapaz). Para más información visita las redes sociales de Show Plus Producciones: @showplusproducciones en Instagram, @showplusca en Twitter y en Facebook Show Plus Producciones; la cuenta personal de Carlos Vives @carlosvives y la de su manager @walterkolm.

ACN con información de nota de prensa