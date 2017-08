Con 200 kilos en el estilo de envión, el carabobeño Jeyson Arias, se tituló Campeón Panamericano de Levantamiento de Pesas Olímpica, en el concluido Campeonato Internacional de mayores que se celebró en el resort Miccosukee en la ciudad de Miami, Estados Unidos del 23 al 30 de julio.

El carabobeño comandó su modalidad en la división de los 94 kilogramos, secundado por el norteamericano y el representante de Brasil quienes levantaron 197. En el estilo arranque, el montacargas regional ocupó el quinto lugar con 156 kilogramos y el cuarto lugar en la tabla general con un total de 356. Estados Unidos, Brasil y Cuba ocuparon la primera, segunda y tercera posición respectivamente.

“Me sentí muy bien a pesar que la preparación fue muy corta, pero aún así obtuve los resultados que estaba buscando, gracias a Dios primeramente por este triunfo, a mi familia y entrenador les dedico esta medalla porque siempre me han apoyado y por supuesto a Fundadeporte, por la alimentación, la beca deportiva y el servicio médico, donde me han visto la lesión que tengo en ambas rodillas y la muñeca izquierda, que gracias a Dios la molestia no afectó en mi competencia”, comentó Jeyson Arias.

Sobre la competencia el local detalló que estuvo nervioso antes de salir a la plataforma 4×4, por toda la responsabilidad con el equipo nacional. “Los nervios son normales y mientras transcurre la competencia fue aumentando la confianza, me animé más y me sentí mucho mejor (…) El envión es mi estilo favorito, ya en el arranque me falta un poco más de técnica y en eso tengo que trabajar sin descuidar la modalidad donde soy más fuerte”, destacó.

El evento deportivo, sirvió como clasificatorio para los Juegos Panamericanos del 2019, a disputarse en la ciudad de Lima, Perú y además es parte del ciclo preparativo rumbo a los Juegos Bolivarianos y Centroamericanos.

El dirigido por el entrenador, Julián Correa, ya tiene los objetivos bien claros, continuará su preparación para afinar los detalles en la técnica. “Seguiremos trabajando para subir las marcas impuestas en el Panamericano, los Juegos Centroamericanos y los Juegos Bolivarianos, esa es la meta a corto plazo, donde buscaré titularme campeón absoluto en mi división, quiero terminar este año con 165 kilos en arranque y 207 en el envión, es la meta que tengo trazada y estoy trabajando para que Tokio 2020 sean mis primeras olimpiadas”, finalizó.

Arias también posee en su palmarés, los Campeonatos Nacionales Adultos en Apure con 141 en arranque y 188 en envión, seguidamente participó en el Campeonato Nacional Adulto en Trujillo donde lideró la categoría de los 94 kilos con 152 en arranque y 195 en la modalidad de dos tiempos, además subió a la cima del podio en el Campeonato Preolímpico al levantar 145 en arranque y 195 en el envión que se disputó en Cartagena el 30 de mayo al 12 de junio del año pasado.

