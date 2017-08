El jefe de Transporte y Tránsito de la Alcaldía de Puerto Cabello Jefferson Taylor Castillo, aseguró que no está autorizado un nuevo ajuste en el cobro del pasaje del transporte público en el municipio.

En este sentido, recalcó que la ciudadanía debe tener claro que solo el Ministerio del Poder Popular para el Transporte es el encargado mediante gaceta oficial, de publicar los aumentos correspondientes.

“El llamado es a los usuarios a no cancelar otro monto que no sea el que está previsto, porque aún no es oficial y a los transportistas que no realicen ese cobro que no ha sido aprobado por el municipio” expresó.

Así mismo, agregó que la idea es primero un diálogo, respetar las reglas, ordenanzas y normas establecidas para que se mantenga el orden público dentro de las unidades.

“Es necesario mantener la calma y tener paciencia, nosotros el municipio Puerto Cabello vamos a esperar que el Ministerio de Transporte se manifieste, luego de que establezca la reunión con gran parte de gremios de transportistas del país para acordar las tarifas que se van a manejar y no estar por encima de dicho ente”, puntualizó Castillo.

No obstante, destacó que su Dirección en conjunto con la Policía Municipal de Puerto Cabello estará monitoreando la jurisdicción con el fin de sancionar administrativa como tributariamente a aquellos transportistas que estén infringiendo a la hora de cobrar por encima del monto estipulado.

“Todas las personas que sean tomadas en infraganti cobrando un ajuste que no está aprobado por nosotros serán sancionas por no acatar las ordenanzas municipales y alterar el orden público”, culminó.

Nota de prensa.