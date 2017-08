Henry Ramos Allup, diputado ante la Asamblea Nacional no descartó la posibilidad de sesionar en otro lugar distinto al hemiciclo en caso de ser tomada por asalto la AN.

“Si toman por asalto la AN, como suelen hacerlo, nosotros tendremos que hacer sesiones en otros sitios”, dijo.

Ramos Allup aseguró que tienen que estar preparados para todo y que se pueden hacer sesiones en cualquier parte del país.

El también secretario general del partido Acción Democrática afirmó que estarán presentes en la AN el miércoles cuando tiene previsto instalarse la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “Si han amenazado con asaltar, asalto significa violencia (…) no hay convivencia ni coexistencia porque tu no puedes convivir con un hampón en tu casa ni en tu trabajo”.

