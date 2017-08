Fue en abril que el joven actor Jaden Smith dejó atrás sus dreadlooks. En esa ocasión fue su propio padre, el actor Will Smith, quien se dio el gusto de realizar el corte.

Luego de esto, el actor de “Karate Kid” y “The Get Down” había cultivado un corte rapado con su color natural. Un look que dejó atrás esta semana para sorprender con un rojo intenso.

Así lo dejó ver el propio Jaden en una de sus historias en Instagram, la que fue guardada por uno de sus seguidores. Este fue el resultado.

Fuente: http://www.t13.cl