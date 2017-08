Durante los comicios electorales, efectuados este domingo, el diputado Carlos Lozano, en compañía del también parlamentario del estado Carabobo, Ángel Álvarez Gil, realizaron un recorrido por los principales puntos de la entidad, donde la afluencia constatada por ambos, no coincide con la victoria emitida por el Consejo Nacional Electoral.

“Durante nuestro recorrido por los diversos centros del estado, de norte a sur, evidenciamos que más del 80 % de la población no acudió al llamado de Nicolás Maduro, pese a los chantajes y persecuciones, el pueblo se negó a ser partícipe de este circo que a la fuerza quieren implantar para perpetuarse en el poder”, precisó el legislador.

Explicó que en los municipios Valencia, Naguanagua y Libertador, los centros se encontraban desolados, debido a la poca asistencia de personas a estas votaciones, además resaltó los asesinatos de 16 venezolanos durante este domingo en manos de los cuerpos de seguridad del estado.

“ La celebración del fraude oficialista enlutó a 16 familias venezolanas, ocurrieron seis asesinatos en el estado Táchira, seis más en el estado Mérida, dos en Lara, uno en Zulia y otro más en Sucre, la paz de la que tanto habla Maduro y su parranda de malandros está acabando con la vida de nuestros hermanos, no solamente está separando a las familias de quienes parten a otras tierras en busca de mejores oportunidades, sino que está matando a todo aquel que piense que este no es el gobierno que merecemos. Mientras ellos celebraban su victoria de cartón, el pueblo lloraba por la pérdida de estas personas a las que le arrebataron la oportunidad de ver una nueva Venezuela”, enfatizó.

El parlamentario indicó que pese a los resultados arrojados por el CNE, los ciudadanos tienen que seguir más fuertes que nunca con la fiel convicción de permanecer en las calles para la recuperación de la democracia en el país.

“Lo ocurrido este domingo no debe sorprendernos, mucho menos asustarnos, no hay cabida para malos pensamientos y negatividad, esos arbitrarios resultados, falsos, son el libreto de una tragedia que irá desde la oscuridad hacia la luz, no perdamos la fe”, finalizó.

Fuente: Nota de Prensa.