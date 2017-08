Hoy les voy a hablar no solo como mamá, les voy a hablar como mujer y como ser humano que se equivoca. En estos momentos que estamos viviendo, de tanta tensión, incertidumbre y hasta miedo, se ha alborotado en nosotros ese lado oscuro, que puede aflorar lo peor de los seres humanos.

Especialistas explican que cuando un ser humano pasa por depresiones, problemas económicos, presión, miedo, angustia, intolerancia, rabia, puede aflorar una gran irritabilidad que le puede permitir a los demás darse cuenta, que esa no es la persona que comúnmente conocen. Por algo nos recomiendan no decir nada ofensivo cuando estamos heridos, porque una vez dichas las palabras no se las lleva el viento como dicen, a veces pueden crear una herida fuerte de curar o causar molestias a la mayoría.

Cuando llevamos todo esto que sentimos mientras somos madres o padres, imagínense las consecuencias de tratar mal a nuestros hijos por un arranque, un día malo de trabajo, una mala situación económica o problemas con la pareja. Si lo llevamos más allá, por la situación que atraviesa actualmente el país. Es por eso que se hace necesario conseguir el equilibrio o al menos intentar tenerlo.

Les digo todo esto, porque muchas veces la extrema sinceridad puede hacernos quedar mal cuando hablamos sin pensar, cuando decimos cosas sin saber que podrían herir a otra persona y somos sumamente sinceros. Pero más allá de eso cuando nos volvemos críticos destructivamente y cuando eso pasa, comenzamos a observar los errores de lo demás o empezamos a ver todo de forma negativa o desagradable, no conseguimos salida en ninguna solución, nos ahogamos de dudas, no podemos dormir bien y por ende nos llenamos de enfermedades. Cuando esto sucede es cuando debemos hacer un stop y revisarnos ¿qué nos ocurre? Nos estamos haciendo mal y a su vez estamos dañando a las personas que están a nuestro alrededor: ESTAMOS CONTAMINADOS, NOS DEJAMOS CONTAMINAR. Y es allí cuando entendemos que no debemos entregar nuestro poder a nadie POR MÁS DERROTADOS QUE NOS SINTAMOS.

Pero ¿Cómo hacer? Es muy importante que suceda lo que suceda, siempre agradezcamos lo que tenemos, AGRADECIMIENTO, es un buen comienzo, agradece por tu familia, por tus amigos, por tener un techo, comida, trabajo, agradece por estar vivo y por respirar, piensa que posiblemente otras personas estén sin empleo, no tengan que comer, no puedan ser madres o padres, los arrope la soledad o estén en su lecho de muerte. En segundo lugar, VALOR, voltea a un lado y date cuenta de esa persona especial que transita a diario a lo largo de tu vida, eso te hará sentir que vales mucho. En tercer lugar, PLANIFICACIÓN, elabora una lista de cosas que puedas hacer y que sepas que te llenen, que te permitan drenar y conseguir esa paz que ya desde hace un rato no sientes. Después REUNIÓN, no hay algo que llene más que compartir en familia o con ese ser que es todo para ti y otra cosa que puede servir mucho es RECONOCIMIENTO, darte cuenta de cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus fortalezas y a que le puedes sacar provecho para cambiar esa situación que te aterra.

Viendo los escenarios, viviendo el presente y sintiendo que ese mismo presente nos puede agobiar un poco, se hace necesario entonces hacer nuestra propia rutina. Yo elaboré la mía para los próximos días, tú puedes hacer la tuya. Ten presente recordar siempre agradecer a Dios por cada día de vida y llenarte de pensamientos positivos. No tomes ninguna decisión en un momento de colapso y no te dejes llevar por todo lo que dicen las redes sociales o notas de voz de Whatsapp, evita emitir juicios a priori y ponte en los zapatos de cada quien antes de juzgarlo.

Es importante tener en cuenta, que pases por lo que pases, cualquier caída es permitida, pero evita transmitir ese sentimiento negativo a tus hijos, porque los afectarás sin querer. Después te costará mucho aceptar eso.

Y recuerda, el poder está dentro de ti, descúbrelo y úsalo. No dejes que nadie lo arrebate, así estés pasando por el peor momento de tu vida: nunca entregues tu poder.

¡Hasta un próximo biberón!

Jacmibel Rosas

La mamá Guapa y Apoyada