¡PUEBLO DE VENEZUELA! LA CONSTITUYENTE CUBANA QUE PROPONE EL PRESIDENTE MADURO ES COMUNISMO PURO, POBREZA, MISERIA, MUERTE Y DESTRUCCION. Ninguna ley suprema es una varita mágica para resolver la crisis humanitaria que padece el pueblo de Venezuela, solo la buena voluntad humanitaria de las partes tienen la solución fáctica para evitar más derramamiento de sangre inocente entre los venezolanos.

La historia es el mejor testigo de los hechos. En todos los países donde se ha impuesto el sistema comunista ha habido hambre, miseria, crisis económica y privación de las libertades de iniciativa y corporativa del libre juego de la oferta y la demanda.

La nación venezolana se denomina como un país rico por poseer recursos naturales en abundancia como también tener las reservas más grande de petróleo del planeta, y sin embargo algo paradójico Venezuela es una vergüenza ante el mundo petrolero por la incapacidad manifiesta de sus actuales gobernantes malucos o corruptos o comunistas o militares insaciable que han manejado o mal gastado o derrochado los inmensos e inconmensurables ingresos percibido por exportación petrolera durante casi veinte (20) años que no se ven invertidos por ninguna parte sino que están en los países paraísos de dineros mal habidos en depósitos en cuentas propias o de terceros o en manos de gobiernos cómplices del dinero que pertenece al patrimonio de la nación venezolana.

Un país es RICO de verdad o pobre de verdad por la forma en que trabajan sus ciudadanos o habitantes, por la tecnología que emplean, por el capital de inversión que acumulan y reinvierten cuando hay libertad y garantías para trabajar e incentivos de inversión nacional e internacional para crear empresas de productividad para beneficio nacional. En consecuencia son los elementos básicos que crean la verdadera riqueza de un país. Nadie puede negar a ciencia cierta que estas condiciones o elementos hay en un sistema comunista como de Cuba, Corea del norte… O, en la actual Venezuela que se convirtió en una vergüenza planetaria. La crisis humanitaria es de verdad e insólita y como poca cosa, el régimen se ha negado autorizar a instituciones nacionales e internacionales la ayuda humanitaria para socorrer los enfermos, hambrientos y niños, ancianos que no tienen alimentos, medicinas y servicios básicos de hospitalización…

Los gobiernos totalitarios- comunistas- militarista han sido pésimos empresarios- productor ya que el fin que se proponen no es tratar de producir bienes de servicios, sino satisfacer el clientelismo o fanatismo político que los mantiene en el poder eternamente sin que sea prioridad la productividad en beneficio de la gente. Las consecuencias inevitables de esa anomalía representada por un Estado empresario-parasitario-consumista-clientelar conduce a fomenta la corrupción, despilfarro y el enriquecimiento ilícito y la escasez o desaparición de alimentos, medicinas, repuestos, artículos de primera necesidad como el pan, gas, electricidad, agua potable y hasta gasolina que aparece y desaparece. Y pare Ud. de contar.

La cobardía del indeseables régimen dictatorial y fallido no deja de asombrar al mundo civilizado por la tozudez de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar el Estado violando la CRBV 1999 chavista con el único propósito de retener un poder que no existe porque ellos mismo lo destruyeron por la avaricia y la corrupción e incapacidad de gerencia en las políticas publicas, sin embargo pretenden utilizar la intimidación contra funcionarios y contratistas del Estado, pensionados y jubilados, beneficiarios de misiones y portadores del carnet de la patria para obligarlos a votar este domingo 30 de julio en un proceso viciado de ilegalidad para cambiar la Constitución nacional de 1999.

La chucuta votación que habrá en la supuesta elección e instalación de la ANC fraudulenta-cubana no resolverá la exponencial crisis económica, política y social que padece el país. No podrá rescatar la producción de la hipotecada Pdvsa ni impulsará los precios del petróleo internacional. Y menos lograr un financiamiento por ser país maula. La indignación del ciudadano de a pie en la calle es inconsolable e imparable han decidido con valentía ni un paso atrás ni para coger impuso. Cada día las protestas de calle se incrementaran por la salida de este régimen que carece de gobernabilidad. La salida de esta crisis es mediante el “diálogo y negociación” para evitar una conflagración –genocidio entre hermanos inocentes. Los acuerdos deben ser respetados por ambas partes con facilitadores o testigos internacionales.

El fanatismo, oscurantismo y la ambición por el Poder político del comunismo no tiene límite ni misericordia contra una sociedad civil.

Un funcionario diplomático venezolano sin pudor alguno miente a las naciones Unidas con descabellas afirmaciones que merece el repudio de todos los venezolanos por desfachatez diplomática.

Una nota de prensa internacional señala que el representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, aseguró que el proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), será expresión del ejercicio del poder originario de Venezuela, a través de un proceso inclusivo y transparente. ¡Otra mentira más!

El diplomático consideró que estas elecciones significarán “una nueva derrota para la oposición –MUD- venezolana que pretenden imponer una agenda de terror y miedo a través de sus reiteradas acciones violentas, que son apoyadas por el Gobierno estadounidense”. OJO-Una vez más la propaganda comunista-militar por tradición será un búmeran ya que el mundo globalizado democrático no es ciego ni sordo e ignorante ni tampoco cómplice de crímenes del comunismo de ayer y de hoy.

La suerte está echada en Venezuela este gobierno esta caído y no tiene fuerza popular de sustentación, y sus decisiones son inconstitucionales. El gobierno amenaza con destituir, botar a los empleados y trabajadores de la administración pública si no salen a votar por la Constituyente fraudulenta. Eso es fanfarronada del régimen por tanto no es VERDAD, ni aun con el mazo dando. ¡Esto se acabo! El lunes o martes nadie del moribundo gobierno tiene poder para botar o destituir a ningún funcionario. No podrán mostrar el rabo entre las piernas. ¡Ah! Quien quiera ir a votar con conciencia que lo haga bajo su responsabilidad histórica. Ningún venezolano puede ser obligado a un acto inconstitucional. No se dejen manejar por consejas comunistas como esta: “Mi mamá está enferma, mi esposa embarazada, si pierdo mi empleo quedo peor que como estoy. A juro tengo que ir a votar”, dijo un trabajador de la siderúrgica venezolana Sidor y se repite como un slogan en toda la administración pública pero es un pantapájaro para atemorizar y ahuyentar el miedo de perder el poder militar- dictatorial de la pandilla de narcosoles en sintonía con MADURO, militares, cubanos que tienen orden de aprehensión internacional por los delitos de lesa humanidad que no prescriben.

LA CONSTITUYENTE FRAUDULENTA CUBANA PROPUESTA DEL REGIMEN DE MADURO ES COMUNISMA QUE GENERARA MAS POBREZA, MAS MISERIA, MAS MUERTE E IMPUNIDAD EN LA SOCIEDAD VENEZOLANA. LA CUAL NO SERA ACEPTADA POR LA POBLACION VENEZOLANA NI POR NINGUN PAIS DEMOCRATICO DEL MUNDO CIVILIZADO

Si el gobierno de Maduro persiste y No retira hoy domingo 30J la constituyente fraudulenta sin lugar a duda Venezuela quedara aislada del concierto internacional. La solidaridad con el pueblo de Venezuela será manifestada porque cada país acreditado retirara su respectivo embajador ante el gobierno inconstitucional de Maduro.

Quien juega con candela sin ser bombero puede quedar como un chicharrón llanero. Es mejor evitar que lamentar. ¡Ojala! la sensatez prevalezca.

Así de las cosas.

Por: Jesús Alfonzo Sánchez