Números van, números vienen, lo real es que la fraudulenta jornada de elección de la nefasta asamblea nacional constituyente, impuesta por el narco-régimen venezolano, deja una cifra de 16 asesinatos por parte de los sicarios pagados por narco-genocida usurpador Nicolás Maduro Moros.

Los otros números reales, son la triste soledad de la que goza el casi caído narco-régimen, los números al cierre de la fraudulenta elección, nos muestran que cerca de 820 mil venezolanos, fueron los que acudieron a convalidar toda la tramoya montada para intentar mantenerse por siempre la narco-dictadura que maneja el estado venezolano.

Para los asesinos que ostentan el poder en Venezuela, en la jornada de este domingo 30 de julio, no hubo muertos, así como se llenan la boca diciendo que más de 8 millones de venezolanos, apoyaron la propuesta de constituyente, que ellos junto a las ilegitimas-usurpadoras del poder electoral venezolano montaron.

El mundo entero sabe que ningunas de estas mentiras, se acercan a la realidad, por eso hoy lunes muchos países ya se pronuncian en desconocer la fraudulenta asamblea constituyente.

Personalmente observamos como en las calles de Venezuela, solo se veía una batalla campal entre los malandros del oficialismo, quienes portaban armas de cualquier calibre suministradas por el narco-genocida Nicolás Maduro Moros y una población enardecida por el fraude montado y que se escenificaba este día, una población que solo tenía como arma su voz de protesta pública, y que fue atacada con balas.

Los venezolanos seguimos en la calle, esperamos las sanciones que tanto los Estados Unidos de América, como la unión europea y otros países han anunciado, aplicarían al narco-régimen, en caso de que se realizara el narco-evento constituyente.

Que nadie en el resto del mundo, este pensando, que una sanción a estos malandros, va a afectar más a los venezolanos que por lo que estamos pasando actualmente.

Sin imponernos sanciones económicas, ya nosotros padecemos de una calamidad, imposible de ser superada por las anunciadas sanciones, sí los estados que ha asomado la posibilidad de aplicarlas, no actúan, solo estarían alimentando la narco-dictadura que hoy nos asesina.

Lo que paso este 30 de julio, todos en Venezuela, sabíamos que iba a pasar, el fraude para seguir el libreto montado desde Cuba, no iba a pararse, porque ese es un libro, escrito por los Castros para permanecer usurpando el poder en un estado, del que nuca gozaron del voto popular, por eso la combatimos antes, durante y después del evento.

Hay mucha tristeza en Venezuela al amanecer de este lunes, pero también hay mucho coraje para hacer lo que haya que hacer, para despachar a estos malandros que pretenden imponernos una nueva constitución, en donde el estado sean simplemente ellos (unos muy pocos) porque eso quedó demostrado.

Dejar de pagarle al narco-régimen de Venezuela las cuotas del petróleo, sería el paso siguiente que debe tomar el Gobierno de los Estados Unidos de América, ese dinero que solo lo usan para comprar armas para asesinar a venezolanos y para pagar sicarios, que están bajo las ordenes de Maduro, Cabello y otros para acabar con todo el que piense distinto a ellos.

El no reconocimiento de los demás países, miembros de la Unión Europea, Mercosur, OEA, CAN y otros, ayudarían a estrangular las estrategias de la solitaria narco-tiranía venezolana, que cada día da más muestras de lo que son, unos asesinos de un pueblo que busca su libertad.

Los líderes opositores a la narco-dictadura, hoy también amanecieron más cohesionados en las acciones a tomar, los venezolanos los respaldamos, aquí no hay miedo, la desesperanza trata de vencernos, hasta ahora no ha podido, ni podrá, quienes nos reprimen son muy pocos, no llegan al millón de respaldos, la fuerza de los que luchamos, tiene más apoyo cada día y con esa fuerza continuamos hasta vencer a la narco-tiranía asesina.

Politólogo*

