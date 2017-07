Pérez es junto al lanzador Jason Vargas los únicos beisbolistas de los Reales que participarán este año; asimismo, el receptor y Jugador Más Valioso en la Serie Mundial 2015 cumplirá su quinto partido en el Juego de las Estrellas.

Por su parte, los jardineros criollos Ender Inciarte y Avisail García van por primera vez al All-Star Game.

Será la 88va edición del Juego de Estrellas, la Liga Nacional lidera con 43 triunfos sobre 42 de la liga Americana, sin embargo, las últimas cuatro ediciones fueron victorias para la Americana; solo dos ediciones acabaron en empate.

Los fanáticos votaron por sus peloteros favoritos, y esta temporada el jugador que más votos recibió fue el jardinero Bryce Harper (Nacionales de Washington) con 4,63 millones.

La República Dominicana (10) es el país extranjero con más participantes, incluyendo al jardinero Ozuna (Marlins) y el tercera base Ramírez (Indios). Otros debutantes dominicanos son el pitcher Luis Severino y el receptor Gary Sánchez (ambos de los Yanquis) y el tercera base Miguel Sanó (Mellizos).

Todavía hay una plaza por cubrir en cada equipo, la cual se decidirá en una votación por Internet, y donde el venezolano Elvis Andrus (Texas), luce por un cupo en la Americana. Junto a Andrus están Xander Bogaerts, Didi Gregorius, Logan Morrison y Mike Moustakas.

El Marlins Park albergará el Juego de Estrellas por primera vez.

Aquí los rosters de este año:

–LIGA AMERICANA–

Titulares

1B Justin Smoak, Azulejos

2B José Altuve, Astros

SS Carlos Correa, Astros

3B José Ramírez, Indios

C Salvador Pérez, Reales

BD Corey Dickerson, Rays

OF Aaron Judge, Yankees

OF Mike Trout, Angelinos

OF George Springer, Astros

Lanzadores

Dellin Betances, Yankees

Yu Darvish, Rangers

Michael Fulmer, Tigres

Dallas Keuchel, Astros

Craig Kimbrell, Medias Rojas

Corey Kluber, Indios

Lance McCullers Jr., Astros

Andrew Miller, Indios

Chris Sale, Medias Rojas

Ervin Santana, Mellizos

Luis Severino, Yankees

Jason Vargas, Reales

RESERVAS

C Gary Sánchez

C Yonder Alonso, Atléticos

INF Starlin Castro, Yankees

INF Francisco Lindor, Indios

INF Miguel Angel Sanó, Mellizos

INF Jonathan Schoop, Orioles

OF Mookie Betts, Medias Rojas

OF Michel Brantley, Indios

OF Avisaíl García, Medias Blancas

BD Nelson Cruz, Marineros

–LIGA NACIONAL–

Titulares

1B Ryan Zimmerman, Nacionales

2B Daniel Murphy, Nacionales

SS Zack Cozart, Rojos

3B Nolan Arenado, Rockies

C Buster Posey, Gigantes

OF Bryce Harper, Nacionales

OF Charlie Blackmon, Rockies

OF Marcell Ozuna, Marlins

Lanzadores

Wade Davis, Cachorros

Zack Greinke, D-backs

Brad Hand, Padres

Greg Holland, Rockies

Kenley Jansen, Dodgers

Clayton Kershaw, Dodgers

Corey Knebel, Cerveceros

Carlos Martínez, Cardenales

Pat Neshek, Filis

Robbie Ray, D-backs

Max Scherzer, Nacionales

Stephen Strasburg, Nacionales

RESERVAS

C Yadier Molina, Cardenales

INF Paul Godlschmidt, D-backs

INF Josh Harrison. Piratas

INF Jake Lamb, D-backs

INF DJ LeMahieu, Rockies

INF Corey Seager, Dodgers

INF Joey Votto, Rojos

INF Cody Bellinger, Dodgers

OF Michael Conforto, Mets

OF Ender Inciarte, Bravos

OF Giancarlo Stanton, Marlins

Por: José Quintero

Con información de Lasmayores.com