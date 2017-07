El presidente en funciones de Fedecámaras Carabobo, Damiano Del Vescovo, afirmó que el incremento del salario mínimo decretado este domingo por el presidente Nicolás Maduro solo beneficiará a 49% de la población que se encuentra económicamente activa en el país, y poseen empleos, ya que el resto de los venezolanos laboran en el sector informal o están desempleados.

De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el desempleo en Venezuela podría incrementar de 18,1% a 21,4% en 2017. El FMI proyecta la inflación en el país en 720,5%.

Del Vescovo sostuvo que los aumentos del salario mínimo no están respaldados en producción y políticas públicas que se ocupen de la inflación y recordó que un periodo de un año, esta cifra ha incrementado Bs. 235.479,85 desde mayo 2016 hasta la fecha. “El problema del trabajador no se resuelve, no importa cuánto tengas en el bolsillo, sino lo que puedes comprar con eso”.

Advirtió que las pequeñas y medianas industrias no tienen la capacidad de llevar a cabo el incremento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo nacional, y que el mercado tampoco puede absorber el incremento de los precios de los bienes o servicios que ofrecen. Así mismo, prevé que esta medida genere un aumento del desempleo en país, así como el cierre de empresas.

“Este es el único país del mundo donde los trabajadores no se alegran, sino que se preocupan por los aumentos del salario mínimo”, observó.

Fuente: Noticiero52.