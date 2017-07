Saludos mis amigos. Un placer coincidir nuevamente en este encuentro semanal. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero confío que Dios mediante pronto tendremos una mejor situación. Ante todo estén seguros que toda situación es librada con fe y oración. No hay nada imposible para quien cree en algo, sobre todo en Dios y últimamente he sido testigo de ello.

Hoy quise comenzar estas líneas de esa manera porque como padres estamos colapsados con toda la incertidumbre que estamos viviendo y sin saber, en que terminará y sin ponerme en contra o a favor de un color político, es necesario que tengamos paz para poderles brindar ese estado a nuestros hijos.

Y es que cuando nos convertimos en padres se nos cambia el chip automáticamente y lo colocamos en “primero nuestros hijos antes que nosotros”, pero también es cierto que no se puede brindar algo que no se tiene o no se conoce.

Primero, hoy les escribiré un poco sobre la Paz. Ese estado pleno en el que podemos sentirnos en equilibrio con nosotros mismos, nada nos perturba y podemos ser felices aquí y ahora con lo más simple que tenemos. Una vez dicho esto preguntémonos ¿desde cuándo no siento paz? Será interesante la respuesta.

Segundo, para ser padres tenemos que estar en paz con nosotros mismos, aunque haya un fuerte caos afuera, porque nuestros hijos necesitan paz para un crecimiento tranquilo. Entonces debemos hacer aquello que nos garantice sentirnos en ese estado: leer, dibujar, ir a playa, bailar, etc.

Tercero, si no tenemos paz, debemos evaluar en qué momento la perdimos y debemos regresar al centro y al equilibrio. Cierto que se vive un constante tema de tensión y nervios, no sólo por el acontecer político – social, si no por la inflación, inseguridad, desempleo, entre otros puntos, que muy bien conocen, pero debemos buscar siempre aquello que nos tranquiliza y nos permite al menos poder dormir tranquilos un rato.

Cuarto, debes tener en cuenta que tus hijos están primero. Pero están primero para atender sus necesidades, salud, educación y alimentación. Pero no está primero cuando se trata de una decisión que no te hace feliz. Por ejemplo, no se puede evitar un divorcio por los hijos. Cuando queremos divorciarnos es porque es necesario para algunas de las partes, algo se perdió, así que usted no debería sacrificarse por sus hijos, al final terminará siendo más infeliz y ¿que brindará? ¡Pues infelicidad! Piensen en sus hijos, ante cualquier decisión que vayan a tomar. Ellos son los beneficiados o perjudicados.

Una vez revisado todo esto, entonces procuremos dar a nuestros hijos apoyo, atención, cariño y sobre todo amor. Para ellos es importante crecer con sus padres, con su apoyo y su atención, por encima de su dinero. No se preocupen tanto por los lujos, ocúpese que sus hijos crezcan con una formación en valores.

Y recuerda “no se puede dar lo que no se tiene, cultiva el amor para que des amor”.

¡Hasta un próximo biberón!

Jacmibel Rosas

La mamá guapa y apoyada

