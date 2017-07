La actriz venezolana Gigi Zanchetta fue víctima de usurpación de identidad en redes sociales que terminó por filtrar una carta escrita por la artista donde pedía al Gobierno nacional una suma importante de dinero que se le debía, justificando tal petición para costear los estudios de su hijo en el exterior, reseñó versión final.

Al salir a la luz pública sus detalles personales, la actriz, quien ha manifestado su postura política a favor del gobierno nacional, confirmó en el programa Sábado en la noche que ella fue la autora de ese documento, el que dirigió a la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez.

Durante la conversación, Zanchetta explicó que mientras trabajaba en la producción de la telenovela “Vivir para amar” de TVES fue víctima de estafa por la casa productora que la contrató y por ello emitió la carta.

“Me dijeron que no había presupuesto y yo dije que ‘no importa'(…) Si hay que trabajar, hay que poner y hacer esfuerzos para un mayor bienestar común, se hace. Pero resultó ser un engaño”, sostuvo.

La actriz, quien consideró que no se le trató “al igual de mis iguales” y no se le pagó lo que merecía, detalló que parte de la remuneración que pidió fue en dólares tras hacer “una paridad en relación Bolívar-Dólar”.

Por otro lado, Zanchetta aseguró que aún está por conversar con el presidente de Tves, Winston Vallenilla sobre las discusiones.

Con información de Versión Final