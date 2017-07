Tras el veredicto que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió a favor de Gloria Trevi, la cantante llevará a juicio a TV Azteca y Pati Chapoy por el cargo de difamación. Exige una compensación de 180 millones de dólares.

“En ningún momento inicié esta demanda por una venganza”, advirtió Trevi en conferencia de prensa en Dallas, Texas. “Ni como una represalia, ni nada por el estilo”.

“Ustedes [medios de comunicación] saben que cuando yo salí de la cárcel y aquel escándalo, me dediqué a trabajar y sacar adelante a mi familia, y tuve que empezar, no de cero, sino de menos de un millón porque cuando te desprestigian de la manera que a mí me lo hicieron es muy difícil y uno tiene que cargar con un ancla”, agregó.

El proceso judicial interpuesto por la intérprete de “Más buena”, se argumenta que TV Azteca y su conductora Pati Chapoy, insinuaron que Trevi tiene nexos con el narcotráfico y era estaba involucrada en una red de abuso de menores.

Hace un par de días, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos consideró improcedente la petición de revisión solicitada por TV Azteca de México, su conductora Pati Chapoy y la empresa Publica, S.A., bajo el argumento de que el proceso se había realizado en Texas y ninguno de los implicados era residente o tenía negocios en dicho estado norteamericano.

Ante ello, la cantante quedó en posibilidad de continuar con su demanda.

De acuerdo con Gloria Trevi, el juicio iniciará a finales de este año o principios del 2018.

