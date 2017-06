Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 30 de junio 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Se hacen notar los afectos de los demás hacia usted. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Ritmo de trabajo más desahogado y placentero. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

Tauro

En los amigos encontrará todo el cariño que se merece. Ahorrará mucho si prescinde de lo que no necesita. Procure concentrarse totalmente en su trabajo. Hoy empiezan a curarse sus viejas dolencias.

Géminis

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Cáncer

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Llegan buenas noticias en materia económica. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Problemas con la tensión arterial, vaya al médico.

Leo

Mal día para aclarar dudas sentimentales. Momento idóneo para inversiones. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Vigile esa muela que tanto le molesta.

Virgo

Tenga o no pareja en estos momentos, se divertirá mucho. Si le proponen jugar a la lotería, no diga que no. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Excelente momento para poner a punto su cuerpo.

Libra

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Esa compra a la que se resiste, a la larga, sería un ahorro. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Escorpio

Buen día para dar comienzo a una aventura amorosa. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Puede tener ofertas de trabajo muy interesantes. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Sagitario

Le vendría muy bien frecuentar más a sus amigos. Pida consejo antes de malgastar su dinero. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Cuerpo y mente están pidiendo unas vacaciones.

Capricornio

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. En lo profesional, recibirá halagos interesados. En plena forma, va recuperando las ganas de hacer cosas.

Acuario

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. Procure no endeudarse más. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconsejar. Las “tapas” una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

Piscis

Si le sigue interesando, busque la armonía con su pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Jornada dura en el trabajo, intente concentrarse. No tiene un aspecto demasiado saludable, cuídese.

