La dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Eveling de Rosales, caminó este jueves junto a cientos de zulianos que marcharon en Maracaibo hasta la oficina regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicada en la avenida Milagro Norte, en rechazo a la Constituyente Comunal impulsada por el Gobierno Nacional.

“Estamos aquí porque pedimos que cese la anarquía jurídica que acaba con las instituciones venezolanas. Una constituyente no resolverá los problemas de los ciudadanos. La muerte de más de 80 personas que salieron a luchar por cumplir sus sueños, no será en vano. No podemos permitir que se pierda el legado que nos dejaron nuestros libertadores. Queremos que se tome en cuenta a todos, pues no queremos una monarquía, no queremos que un solo hombre decida el destino de millones de venezolanos”, afirmó.