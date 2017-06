La dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela en Carabobo ratifica su cronograma de trabajo para el comando de Campaña Zamora 200, preparándose así para la campaña formal de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, juramentando a los comandos municipales, parroquiales y los comités constituyentes de los CLAP y CLP.

La actividad estuvo encabezada por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para Aragua y Carabobo, Víctor Clark, junto a Saúl Ortega, coordinador del partido en Carabobo, Gerardo Sánchez; Coordinador de organización del Partido en la entidad; así como la Presidenta del Clbec, Flor García y el coordinador político del partido, Héctor Agüero, entre otros.

Víctor Clark, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para Aragua y Carabobo, indicó que, “hoy estamos en Carabobo todo el comando Zamora 200, sus sectores, los comandos constituyentes, los CLAP, UBCH, los CLP, los sectores sociales que hacen vida en Carabobo, ratificamos el compromiso de cara a lo que es la campaña formal el 9 de julio, tenemos todo un cronograma de despliegue y trabajo”.

Según Clark, la tarea es unir la fuerza y voluntad de trabajo que existe entre las estructuras del partido. “Ya juramentamos los comandos sectoriales, estamos instalando y desplegando los comandos parroquiales, los comités constituyentes por los CLAP, por CLP, centros de votación, sectores, consejos comunales y corredores, para unir esa gran fuerza de trabajo y simultáneamente resolver problemas fundamentales y debatir la importancia de la constituyente”, apuntó.

Venezuela sigue apostando por la paz

Por otra parte, el también Diputado a la Asamblea Nacional, afirmó que Carabobo y Venezuela siguen apostando por la paz, por el trabajo y la recuperación económica, mientras enfatizó que la oposición debe admitir su fracaso ante sus propios seguidores, tomando la responsabilidad sobre sus acciones y discurso que promueven la violencia.

“Apostamos por las elecciones, que se resuelvan las diferencias y que la oposición de una vez por todas diga que no solo no van a participar en la constituyente, si no que les diga a sus mismos seguidores la trampa en la que los ha metido en estos casi 100 días de locura, violencia y muerte. Ahora no tienen como decirle a esos jóvenes que quieren salirse y dejarlos solos ahí, ellos tienen que ser responsables, sobre sus acciones y su convocatoria”, precisó Clark.

De igual forma, aseguró que así como el Estado cumplirá con su responsabilidad de custodia a la ciudadanía el día de las elecciones, también las fuerzas políticas y sociales van a asumir el despliegue y la movilización por cada centro de votación que desde ya esta dispuesto para continuar trabajando para que sea el pueblo quien dicte su futuro, a partir del próximo 30 de julio.

Finalmente, Víctor Clark, reiteró su llamado a la paz. “Nosotros, estamos apostando a lo que apuesta la mayoría del pueblo. Que sea el trabajo, la recuperación económica, que sea el campo de la alimentación, la salud, la seguridad, la paz el escenario de trabajo de gobierno y de oposición, no de destruirnos”, puntualizó.

Nota de Prensa