El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este domingo 30 de abril que el país no “tiene” Asamblea Nacional y que el “pueblo desarrollará” su fuerza “constitucional” para recuperarla.

El presidente aseguró que en el país no existe la Asamblea Nacional, “El país no tiene una asamblea nacional para acudir, no se preocupen por la asamblea nacional que no hay. El pueblo desarrollará su fuerza constitucional y rescataremos la asamblea nacional para que sea de servicio a la felicidad del pueblo y de la soberanía nacional. Lo que han hecho en abril es hecho para que se imponga el odio, todos los dirigentes de la oposición esgrimen un proyecto de odio. Hay gente alarmada al nivel de odio que ellos han desatado. Yo he conocido ese odio. En el 2002, cuando dieron la orden de matar a todo aquel que fuera chavista, mientras gritaban ‘democracia’, esa es su democracia, la del odio. Lo que hemos visto en abril es una arremetida contra el pueblo. Hay gente que llega a pensar que es porque quieren elecciones, yo desde mes y medio he dicho que quiere elecciones”.

Sostuvo que la AN no ha hecho nada en 16 meses, “hemos visto confrontaciones de ideas, de marchas. Lo que hemos visto hasta ahorita no tiene parangón. Un sector político de la oposición propone tal cosa y tal cosa. ¿Qué han hecho desde la de útil al país los 16 meses que han dirigido el poder legislativo? Ellos tienen un gobernador que tiene 16 años en el cargo, y no ha entregado una vivienda. Si me muestra una, listo. Está bien. Soy capaz de reforzarle la ración de Clap que le enviamos. 16 meses frente a la asamblea y han destruido el poder constitutivo”.

Maduro, se refirió a Julio Borges a la ley ‘Ley de Viviendas’ aprobada por la Asamblea Nacional, “hace un año, don Julio Borges ‘maqueta’. Desde que nacipo la GMVV, el se dedicó todos los domingos, el se siente presidente de la República. Este señor cuando llegaron a la asamblea nacional a conspirar, a organizar golpes de Estado. Hace un año exactamente el metió una pretendida Ley de Viviendas, para privatizar todas las casas que el Gobierno le ha dado al pueblo. Hay que tener conciencia, memoria, claridad. No hubiéramos podido entregar una casa más. En el momento se dio un debate, en todos los urbanismos, a lo largo y ancho del país, las misiones, el pueblo. Somos pacíficos, pero no pendejos. El día que la AN aprobó la pretendida ley abusiva que privatizaba y destruía la GMVV quedé sorprendido porque VTV transmitía la cantidad de gente que venía –a Caracas– a una confrontación de ideas y propuestas. Por eso es importante lo que hizo el presidente de constitucionalizar las misiones del pueblo para que nadie pueda arremeter contra ellas”.

Maduro, se refirió a Julio Borges a la ley ‘Ley de Viviendas’ aprobada por la Asamblea Nacional, “hace un año, don Julio Borges ‘maqueta’. Desde que nacipo la GMVV, el se dedicó todos los domingos, el se siente presidente de la República. Este señor cuando llegaron a la asamblea nacional a conspirar, a organizar golpes de Estado. Hace un año exactamente el metió una pretendida Ley de Viviendas, para privatizar todas las casas que el Gobierno le ha dado al pueblo. Hay que tener conciencia, memoria, claridad. No hubiéramos podido entregar una casa más. En el momento se dio un debate, en todos los urbanismos, a lo largo y ancho del país, las misiones, el pueblo. Somos pacíficos, pero no pendejos. El día que la AN aprobó la pretendida ley abusiva que privatizaba y destruía la GMVV quedé sorprendido porque VTV transmitía la cantidad de gente que venía –a Caracas– a una confrontación de ideas y propuestas. Por eso es importante lo que hizo el presidente de constitucionalizar las misiones del pueblo para que nadie pueda arremeter contra ellas”.

“Hoy vamos conmemorando 6 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que sigue en desarrollo. Vamos a dar un paso gigantesco, 30 abril 6 años, en pleno desarrollo. Llegamos al hito 1 millón 600 mil viviendas. Cuánta inversión en bolívares y dólares, y no nos detuvimos. Misión cumplida en el aniversario número seis” expresó el mandatario al inicio de su programa.

El primer mandatario nacional anunció que durante la jornada de este domingo 30 de abril hará la entrega de la vivienda 1 millón 600 mil, erigida a través de este programa social creado por el Comandante Hugo Chávez para ayudar las personas con pocos recursos económicos.

“Llegamos a 1.600.000 Viviendas. Cumpliendo con esfuerzo y amor. No te pierdas @DomingosMaduro hoy con logros verdaderos y anuncios. Pendientes”, escribió en su cuenta en Twitter.

Fuente: Isaac González Duno/Panorama