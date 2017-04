Lilian Tintori, esposa del político preso venezolano Leopoldo López, aseguró hoy que no le permiten ver a su marido, quien hoy cumple 46 años, de los cuales este es el cuarto que pasa en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, donde ha estado encarcelado desde febrero de 2014.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, la esposa de López que se muestra en compañía de sus dos hijos y de Antonieta Mendoza, madre del político, asegura que están esperando desde las 11.40 (15.40 GMT) a las afueras de la cárcel y que no les permiten el acceso.

“No nos dejan pasar y no nos dicen por qué, simplemente nos dicen que no hay visita y cada vez que vienen los abogados no hay visitas y Leopoldo ya tiene un mes incomunicado, eso es un abuso”, dijo Tintori, quien agregó que es “un trato inhumano” negarle la visita a unos niños el día del cumpleaños de su papá.