El Concejal de Chacao, Diego Scharifker, refirió que la respuesta dada por parte de los organismos del Estado a las manifestaciones que han surgido desde el pasado mes de marzo, es morbosa y con preferencia por los más jóvenes.

“A la revolución ya no le basta con destruir el futuro de los jóvenes venezolanos, ahora quiere acabar con sus vidas a través de la violencia de Estado” expresó Scharifker.

Calificó como bárbaros, los actos cometidos en contra de la población más jóven que se encuentra manifestando generando aún más violencia. “La dictadura cree que asesinando venezolanos logrará intimidar a toda la sociedad”

Para el Concejal de Chacao las protestas son una respuesta por parte de la ciudadanía ante el Golpe de Estado perpetrado el pasado mes de marzo, con el que se rompió el hilo constitucional y la respuesta que se ha obtenido no ha sido más que “las más aberrantes agresiones contra el pueblo”. Así mismo, indicó: “Lo que más me alarma es la morbosa preferencia de la violencia oficialista por los más jóvenes. Saben que ya no es suficiente con destruir el futuro, ahora pretender sembrar la desesperanza acabando literalmente con el presente de decenas de vidas”.

Scharifker se desligó y mostró su completo rechazo ante la incriminación de líderes de la oposición como responsables de las muertes acontecidas en las pasadas protestas. Indicó: “Tras cada montaje discursivo de los voceros oficialistas, atribuyéndole responsabilidades a la oposición organizada en torno a la MUD, sobre las muertes ocurridas, se revelan videos, fotografías y testimonios que evidencian de dónde salen las balas. Los venezolanos somos testigos presenciales de cada muerte y con el control de los medios de comunicación no lograrán ocultar la verdad”.

Finalmente agregó: “Los venezolanos no vamos a permitir que una banda de delincuentes vestidos de uniforme o de encapuchados armados se apoderen de las calles y las invadan con el terror. Nos mantendremos firmes en nuestra lucha por nuestra libertad y por la democracia”

Instó a la ciudadanía a mantener la protesta en las calles a favor de la libertad y de la democracia.

Boletín de Prensa