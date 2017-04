El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, anunció que reubicarán la estación de la Policía de Carabobo que está ubicada en El Trigal Norte de Valencia.

La decisión del mandatario regional, sería tomada tras el supuesto ataque que recibió la oficina del cuerpo de seguridad estadal, situada en el mencionado sector.

“Si la comunidad de El Trigal no quiere una estación policial, hay otras comunidades que sí la quieren. Iniciaremos proceso de reubicación”, escribió.

Sin embargo, usuarios que habitan en esa comunidad refutaron la medida.

Si la comunidad de El Trigal no quiere una estación policial, hay otras comunidades que sí la quieren. Iniciaremos proceso de reubicación. https://t.co/1WjU256f1n

@AmeliachPSUV Y los policias que alli pernoctan, no se dieron cuenta de lo que pasaba? No vieron nada? Ay por favor eso es mas extraño…que cosas no?

— josefina santorsola (@JPinex32) 29 de abril de 2017