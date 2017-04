Marco Coello, el manifestante venezolano torturado por el régimen de Nicolás Maduro para obligarle a confesar actos de terrorismo, entró en problemas con las autoridades migratorias de Estados Unidos tras la aparición de un informe de la policía reportando que el joven de 22 años fue acusado de poseer marihuana en Fairfax, Virginia.

Coello, quien fue detenido el miércoles por las autoridades de inmigración de Miami y liberado al día siguiente, fue citado por un oficial de la policía del Condado de Fairfax, en las afueras de Washington D.C. en septiembre del 2016, luego que el agente detectara el olor de la droga, dijo al Nuevo Herald la policía de esa zona.

El incidente fue posteriormente procesado por las cortes del condado como el ingreso ilegal a una zona prohibida (“Trespass after forbidden”), aunque las razones de ese cambio no aparecen en la información electrónica de la corte.

El fiscal del condado no pudo ser contactado para explicar las razones del cambio.

Los abogados de Coello, sin embargo, cuestionaron la veracidad de la información.

“Lo que tengo oficialmente es que él tiene una convicción solamente de trespassing”, dijo Elizabeth Blandon, abogada de Coello, a el Nuevo Herald.

“Yo no voy a hablar en contra de la policía de Virginia, no voy a pronunciarme sobre la posición de un oficial con el cual no hemos hablado, y no sabemos por qué existe ese reporte. No sabemos si incluso se trata de algún tipo de error de computadora, como lo que ahora están diciendo en [la Policía de Inmigración y Aduanas] ICE, que cruzaron los documentos y pensaron inicialmente que tenían dos convicciones y ahora tienen solo una”, dijo Blandon.

En Estados Unidos se presume que el acusado es inocente salvo que sea declarado culpable en una corte.

Fuente: El Nuevo Herald

Para leer la nota periodística complete puede ingresar en:http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article147494194.html