Dos periodistas pertenecientes a la alcaldía de Iribarren resultaron agredidos por grupos afectos al PSUV durante la mañana de este jueves, en las inmediaciones del Palacio Municipal, justo en el momento en que los comunicadores realizaban su trabajo.

La tensión inició cuando los oficialistas acompañados del concejal Jesús Superlano “Chinolo, irrumpieron de forma violenta en la sala de sesiones de la Cámara Municipal cuando el alcalde Alfredo Ramos se dirigía a la ciudadanía presente en el recinto.

Los funcionarios de la Policía Municipal intentaron controlar la situación haciendo un cordón de seguridad. Sin embargo, el grupo oficialista logró acceder al lugar golpeando a los presentes.

Uno de los afectados fue Hernán Mogollón, quien labora para el departamento de prensa. Al momento de la trifulca salió del Palacio Municipal para resguardarse de los grupos violentos. “Estas personas se abalanzaron sobre mí, me tiraron al suelo, me dieron patadas, golpes (…) gritaban dale duro, golpéenlo. Si no logro salir me hubiesen matado. Solo me encontraba en el lugar realizando una labor periodística”, dijo.

El comunicador agregó que estas personas tenían intenciones de lanzarlo desde la plazoleta de la alcaldía hasta el estacionamiento. Acotó que gracias a la oportuna actuación de la Policía Municipal logró salir del grupo violento, evitando sufrir perjuicios mayores.

Otra agredida es la también periodista Paola Iribarren, quien recibió varios golpes. “Intenté ayudar a mis compañeros cuando eran golpeados y dos mujeres afectas al chavismo me golpearon en la cara. Repudiamos la violencia en contra de periodistas y de la juventud venezolana”, dijo.

En la jornada se contabilizaron al menos cuatro heridos. Testigos aseguraron que había personas del oficialismo presuntamente con armas de fuego. Luego de tres horas de tensión, la situación fue controlada por la Policía Municipal con apoyo de la policía estadal.

ACN con información de nota de prensa