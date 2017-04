Marco Coello, perseguido político venezolano, fue liberado este jueves luego de que fuera detenido ayer por autoridades del servicio de inmigración de Estados Unidos (EE UU) en Miami, Florida, informó la madre del joven, Dorys Coello.

La información fue difundida por el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido. “Me acabo de comunicar con la madre de Marco Coello. Fue liberado. Logramos aclarar a autoridades de EE UU que se trataba de un perseguido político”, publicó el parlamentario en Twitter.

“Lo mejor es que ya estoy aquí afuera en libertad y que poco a poco puedo proseguir en mi proceso. Mejor que allá adentro, incomunicado y sin saber nada. No sabía si me estaban llevando a Venezuela o me estaban llevando a un cuarto”, expresó Marco Coello en un video difundido por las redes sociales, minutos después de ser liberado.

El senador estadounidense Marco Rubio también anunció la liberación del joven. “Buenas noticias, el activista de libertad de Venezuela, Marco Coello, fue liberado del centro de detención de Krome”.

En una entrevista ofrecida a Univisión, Coello notificó que cuando fue detenido lo vistieron en un principio con un uniforme azul y después lo cambiaron a uno rojo. Agregó en sus declaraciones que “no podía ofrecer más detalles”.

El estudiante venezolano había sido detenido en Miami cuando asistía a su primera entrevista por su solicitud de asilo.

Foto: Cortesía

Fuente: El Nacional