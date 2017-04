La Junta Nacional Electoral (JNE) trabaja en un nuevo proyecto de cronograma para las elecciones regionales, que podrían ser convocadas para el último domingo de noviembre (26) o primer domingo de diciembre (3) de este año, según informó una fuente relacionada al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque la nueva propuesta no llega aún al directorio del ente comicial, donde debe ser discutida y aprobada por los rectores, es probable que el Poder Electoral solicite un crédito adicional para celebrar los comicios regionales, puesto que el nuevo cronograma contempla el impacto económico actual con un análisis de costos. El crédito debe ser solicitado a la Asamblea Nacional (AN).

También se conoció que la JNE no trabaja en función de unas elecciones generales ni en un cronograma integrado, que incluya un calendario electoral completo con los comicios municipales y presidenciales.

Al menos 163 días (cinco meses y 13 días) se necesitan para preparar las regionales una vez establecida la fecha, el CNE debe hacer la convocatoria oficial antes de la primera quincena de mayo, y no al culminar el proceso de renovación de organizaciones con fines políticos, cuya Gaceta Electoral tiene fecha de publicación para el 20 de julio con la lista de partidos que logren la validación y los que queden cancelados.

Aníbal Sánchez, experto en materia electoral, precisa que el organismo comicial no puede planificar un cronograma electoral sin el vencimiento de los cargos a elegir, en este caso de alcaldes y concejales municipales. Sin embargo, estimó que si las elecciones regionales son planificadas para el 26 de noviembre, una vez vencidos los referidos cargos podrían elaborar un cronograma electoral para las municipales posiblemente con fecha para marzo y las presidenciales para diciembre del próximo año.

Con la fecha tentativa para elegir gobernadores y diputados a los consejos legislativos, no es necesario esperar a que culmine la validación de los partidos políticos, como lo anunció en marzo la rectora Socorro Hernández. Puntualiza que no existe limitación técnica ni jurídica para no convocar las regionales.

Sánchez explica que el Registro Electoral (RE) a utilizar para estas elecciones es el que el órgano comicial obtenga 30 días después de la convocatoria oficial del proceso electoral. “Es un registro electoral preliminar porque debe ser auditado y consultado por los electores, para después contar con el definitivo”. Recuerda que aparte de determinar un RE para este proceso, además el CNE debe definir los circuitos electorales y la auditoría de centros de votación.

El analista precisa que la cantidad a cargos a elegir dificulta el proceso de unir las regionales con las municipales, porque los electores tendrían que elegir un total de tres mil 52 cargos; para los comicios regionales serían 260 entre gobernadores y diputados a los consejos legislativos, y para las municipales que incluye alcaldes y concejales serían dos mil 792 cargos en 335 municipios; más dos distritos metropolitanos ubicados en Caracas y Apure, para lo cual el CNE debería convocar a 19 millones 773 mil 521 electores.

Elecciones generales

Aníbal Sánchez, experto electoral, explica que en una elección general el elector votaría por un presidente, 167 diputados, 23 gobernadores, 237 diputados regionales, 335 alcaldes, 2.435 concejales, 63 representantes indígenas, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales metropolitanos, en total 3.285 cargos públicos. Afirma que unas elecciones generales son complejas por la cantidad de cargos a elegir, por lo que considera que sería producto de un acuerdo político y que las dificultades técnicas estén solventadas con la automatización, como usar distintos registros electorales.

Fuente: La Verdad