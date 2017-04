Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo gratis y online.

ARIES : nacidos del 20 de marzo al 20 de abril

Es el momento ideal para elegir unos cuantos libros y dedicarse tranquilamente a la lectura y a ponerte al día en esos temas que te interesan y que nunca tienes tiempo para dedicarles. Un asiento cómodo, un refresco o una cervecita, y a disfrutar de este miércoles. Todo esto, claro está, si tu pareja te lo permite. Aunque puedes conseguir convencerle para ganarte un poco de descanso.

TAURO : nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Todo lo que inicies hoy saldrá bien. Tus acciones serán más efectivas y verás los resultados con claridad. Existirá un clima de seguridad en ti mism@ y en aquellas cosas que emprendas. Se deben aprovechar siempre estas circunstancias ya que suelen ser beneficiosas tanto en el terreno social como económico. Apúntate a esa fiesta a la que no habías pensado hacerlo.

GÉMINIS : nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sabes que tienes que liberarte de alguna cosilla. Salir un poco de tu entorno habitual te hará bien. Te hace mucha falta un cambio de aires, aunque sea esporádico. No es necesario nada espectacular: un corto viaje, una excursión, diversificar un poco las amistades y las aficiones… y porqué no alguna aventurilla amorosa, de esas que no dejan demasiada huella.

CÁNCER : nacidos del 22 de junio al 22 de julio

El sentido de la intuición lo tienes ahora muy acusado, por lo que sería bueno que siguieras tus impulsos y no le dieras muchas vueltas a las cosas. Buenas ideas que se pueden transformar en excelentes proyectos, siempre que tengas el valor de fiarte de tu instinto y no hacer caso a las apariencias.

LEO : nacidos del 23 de julio al 22 de agosto

Es muy posible que se presenten problemas en la espalda o dolores lumbares. Seguramente son causados por un exceso de trabajo o actividad. Procura descansar estos días. Si tienes interés en mantener un contacto que has perdido, no te despistes, porque de recuperarlo puede desaparecer tan súbitamente como regresó.

VIRGO : nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre

A veces te pasas de la raya y agotas los recursos inútilmente, económicamente hablando. Ante la falta de perspectivas razonables, deberás dejar que el tiempo ponga las cosas en su justo lugar porque en este momento las prisas son malas consejeras. Trázate un plan viable y empieza a programar tu futuro con más cabeza de lo que lo sueles hacer.

LIBRA : nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tu pareja te necesita de una manera especial, y aunque puede que estés un poco absorbido por la situación económica y laboral, no puedes negarle el cariño que merece. Es momento de dedicarte a los tuyos, reconoce que has olvidado por un tiempo tus relaciones sentimentales y ahora esl momento de recuperar el tiempo perdido.

ESCORPIO : nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre

La melancolía se ha adueñado de ti, te encuentras en horas bajas y con la sensación de que, hagas lo que hagas, las cosas van a salir mal. Va a ser una sensación pasajera y que no va a dejarte huellas, pero conviene que te esfuerces en despojarte de esa pasividad porque en otras circunstancias podría ser fatal para tus intereses.

SAGITARIO : nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te va a tocar renunciar, casi a última hora y de improviso, a un plan o proyecto que te hacía mucha ilusión, por lo que no es de extrañar que te sientas decepcionado. Afortunadamente, hay otras alternativas que, una vez recuperado de la desilusión, te resultarán igualmente atractivas y hasta puede que salgas ganando.

CAPRICORNIO : nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero

Hoy se parece a todo menos a un final de mes normal. Los próximos días estarán llenos de buenos augurios en el plano económico, con la posibilidad de rentabilizar alguna inversión que te parecía dudosa. Aprovecha pues haciendo algo especial, aunque conlleve gasto, pero no fuerces las situaciones en tu relación sentimental.

ACUARIO : nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No te encuentras efusiv@ ni cordial, sino más bien distante e introvertid@. Tienes que evitar esta actitud y tomar con más ganas tus asuntos. Posiblemente te gustaría volver atrás en el pasado y borrar tus últimas actuaciones, pero eso es imposible, así que hay que afrontar los hechos y salir del conflicto con el menor daño posible.

PISCIS : nacidos del 20 de febrero al 19 de marzo

Si inicias una relación amorosa en estos momentos, tiene muchas posibilidades de no ser muy duradera, e incluso de que acabe malamente. Los casad@s tendrán que andar con mucho cuidado para no caer por aventuras pasajeras, porque los celos de su pareja podrían llevar a una ruptura definitiva. Es momento de contener los impulsos eroticoamorosos.

Fuente El Ranchauaso