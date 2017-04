Lleva cuatro meses privada de libertad. Por segunda vez se le difirió la audiencia preliminar a la presa política Steyci Escalona, que estaba prevista realizarse este lunes en el tribunal de control militar del estado Carabobo.

La abogada Theresly Malavé informó que en vista de esta situación “luego de casi 4 meses presa porque el gobierno así lo quiso, la audiencia preliminar de Steyci fue diferida”.

Malavé agregó que en vista de esta situación “Steyci seguirá detenida de manera injusta más tiempo antes de que se fije la audiencia preliminar. Esperábamos que el gobierno diera la orden definitiva para liberarla porque en Venezuela no hay independencia de poderes y sabemos que no será puesta en libertad hasta que la juez no reciba la orden de sus superiores”.

Steyci Escalona fue detenida el pasado 11 de enero, junto al diputado Gilber Caro, cuando funcionarios del SEBIN le sembraron un fusil y explosivo C4 imputandola de rebelión militar y sustracción de efectos militares.

ACN con información de nota de prensa