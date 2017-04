El presidente de la República, Nicolás Maduro dijo los diputados a la Asamblea Nacional José Guerra y Tomás Guanipa más temprano que tarde irán a la cárcel por generar violencia en el país, “en Guárico hay una celda para ti José Guerra“.

El mandatario aseguró que la oposición venezolana quemó todas sus naves y no tiene regreso. “No vamos a caer en provocaciones”.

Asimismo alertó a sus militantes a “estar preparados en los barrios, las canchas, Corazón Salsero y Llanero”.

El jefe de Estado rechazó que opositores volteen la bandera la momento de marchar, “esto es indignante, nuestro tricolor es azul, amarillo y rojo fascistas; voltean nuestra bandera para pedir una intervención”.

Nuestro tricolor no es rojo. Es amarillo, azul y rojo, de independencia o de liberación, o nos levantamos así o lo dejamos caer por los fascistas. Que indignación me da cuando estos fascistas voltean la bandera, traidores les digo. Peores los que están por detrás de ellos

Agregó que “el fascismo y la intolerancia no van a poder con nosotros (…) Señores imperialistas no saben lo que estamos decididos hacer, no lo saben”.

Fuente: ÚN