Pasar una noche de pasión es algo que cualquier persona anhela y más si es con su media naranja. Hoy en ACN te traemos un tracklist de las mejores canciones que puedes utilizar en esos momentos donde la sensualidad se encuentra a flor de piel.

1. Sexual Healing (Kygo Remix) de Marvin Gaye.

Un deep house, con ritmo… Canción tonta para empezar, quien sabe, si una conversación o una noche sin fin. Es típica canción para ponerla al atardecer, siete de la tarde, quizás una copa en la mano… Mirar, sonreír, y que surja la magia.

2. SexyBack de Justin Timberlake feat. Timbaland.

Justin Timberlake es sexy de por sí. Sexyback es súper sexy. No hay que explicar demasiado por qué esta canción, cuyo videoclip está protagonizado por Elena Anaya, es un imprescindible en tu lista hot.

3. Shape of you de Ed Sheeran.

¿Quién se iba a imaginar que Ed Sheeran podía cantar una canción tan sexy? Nadie, hasta que escuchamos Shape of you y cambió nuestra imagen de él. Hay versión latina, pero no está mal la original.

4. Despacito de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee.

Es el ritmo del año, y es una canción que se baila así… Des-pa-cito, suave, suavecito. La letra lo dice todo y no hay excusa para seguirla, nunca mejor dicho, al pie de la letra.

5. Partition de Beyoncé.

Esta canción es para que el espíritu de Beyoncé te posea y dejes volar la imaginación. El video de esta canción es una buena inspiración.

6. Let’s Stay Together de Al Green.

Canción de película perfecta para comenzar la noche… Bailar lentos, quizás con una copa, o quizás no. Solo tú y él, bajo las estrellas para dejarse llevar… Es una de esas canciones que has escuchado mil veces y que sabes de sobra es la banda sonora perfecta para un momento como este.

7. Je t’aime… Moi non plus de Serge Gaingsbourg feat. Jane Birkin.

La elegancia también tiene un punto sexy, y es lo que le pasa a esta canción. Clásico donde los haya, ha sido banda sonora de películas, series y momentos de televisión donde había que apagar el fuego con extintor.

Con información de Cosmopolitan