La “marcha del silencio” llegó a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), ubicada en la avenida Teherán, en Montalbán.

Vestidos de blancos, al llegar al edificio eclesiástico realizaron una misa en nombre de las personas que perdieron la vida en las manifestaciones contra el Gobierno y hasta cantaron el himno nacional.

La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, informó que los líderes estudiantiles llevaron una flor blanca para rendirle tributo a los jóvenes “caídos” en “estos tiempos de lucha”.

Desde el centro comercial La Villa, Mitzy de Ledezma, esposa de Antonio Ledezma, aseguró que las calles del municipio Libertador no le pertenecen al “régimen”. Por su parte, diputado a la Asamblea Nacional (AN), sostuvo que en la parroquia La Vega, luchamos sin máscaras, sin escondernos. Me es muy difícil llamar Presidente a alguien que no es legítimo.

Desde varios puntos

la oposición salió desde la avenida Páez de El Paraíso, a la altura del centro comercial Multiplaza, Santa Mónica, Las Mercedes, Chacaíto, Bello Monte, avenida Victoria, El Rosal y en Montalbán (centro comercial La Villa).

Es necesario resaltar que buena parte de la ciudad capital estuvo fuertemente custodiada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). De igual forma hay unidades de equipos antimotines desplegados en los puntos cercanos a la llegada de la concentración opositora.

Esta movilización fue convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con el propósito de condenar las acciones del Gobierno y repudiar las muertes que han ocurrido en las pasadas acciones de calle que se desarrollaron a escala nacional.

