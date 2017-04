El cantautor Ricardo Arjona concedió este martes una entrevista al reconocido periodista Camilo Egaña, en CNN en Español, que terminó con el cantante guatemalteco abandonando el plató después de un brusco intercambio de palabras.

La conversación comenzó en tono amigable repasando la carrera de Arjona y hablando sobre su nuevo disco Circo Soledad, el cual el entrevistador reconoció no haber escuchado. Sin embargo, en apenas unos minutos, Egaña comenzó a citar las críticas más duras que había recibido el cantante. Entre ellas, las del escritor y ensayista colombiano Iván Gallo.

Sin embargo, el enfoque que el periodista estaba dando a la entrevista no agradó al artista, que le espetó: “Vos recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas. Pensé que eras un comunicador bien intencionado, si vos recopilaste las cosas malas que hablaron de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender”, reseñó RT.

Tras un corte comercial, el cantautor guatemalteco ya no estaba en la silla de invitados. Se había retirado.