El presidente de la Comisión del Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, arribó al país tras 24 días de gira en el exterior del país, en los cuales denunció la fuerte crisis política, económica y social que viven los venezolanos bajo la dictadura de Nicolás Maduro. “La comunidad internacional está con Venezuela y está activa para impulsar el cambio político. No estamos solos”.

Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Florido ofreció un balance de la cruzada por los países de la región. “Vengo de una gira desde Washington, donde nos reunimos con distintos embajadores. En Panamá estuvimos con el Ministro de Secretaría de la Presidencia, Álvaro Alemán, y ya pudimos ver en el pronunciamiento de Panamá que ya no se habla de diálogo sino de negociación. Fuimos también a Brasil y exigimos que no se le vendieran más armas al régimen de Venezuela para reprimir a nuestra gente. Luego salimos a Colombia donde se solidarizan con sus hermanos venezolanos. Cuando usted le habla a un colombiano sobre lo que pasa en Venezuela, los ojos se le llenan de lágrimas. No pueden creer lo que estamos viviendo”.

Florido aseguró que la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos está activada desde que se reconoció la ruptura del hilo constitucional. “He tenido conversaciones con países del Caribe, con quienes Venezuela ha sido siempre solidaria, ahora Venezuela le solicita al Caribe que sea solidario con su pueblo. Los funcionarios de los demás países están conscientes de lo que pasa en Venezuela”.

El también dirigente nacional de Voluntad Popular exhortó a los funcionarios de seguridad del Estado a ponerse del lado del pueblo y dejar de reprimir a los venezolanos que manifiestan pacíficamente. “Muchos de esos guardias no están de acuerdo con la represión. Ponerse del lado de la historia es permitir al pueblo expresarse, ir a unas elecciones sin presos políticos ni inhabilitados, abrir un canal humanitario urgente, respetar a la Asamblea Nacional y a sus facultades para que podamos hacer los cambios que el pueblo aspira y la libertad de los presos políticos venezolanos”.

Rechazó los asesinatos perpetrados por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y grupos paramilitares durante las protestas de las últimas semanas en el país. “Los países de la región han mostrado preocupación por los grupos colectivos del régimen y rechazan este tipo de acciones. Saben además que los venezolanos nos tenemos miedo y que nos hemos levantado en la rebelión del voto”.

El Parlamentario informó sobre la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos (OEA) convoque a una sesión del Consejo Permanente para seguir debatiendo sobre la situación de Venezuela. “La Unión de Naciones Americanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) también están activos en el tema de Venezuela. Toda la comunidad internacional está acompañando”.

Florido reiteró a los venezolanos a seguir manifestándose pacíficamente en las calles para ejercer presión dentro del territorio nacional. “Todos los países del sistema interamericano pueden estar tranquilos porque los venezolanos vamos a hacer nuestro trabajo. Ustedes nos ayudarán para que los venezolanos conquistemos la democracia, pero nosotros seguiremos haciendo nuestra parte y no vamos a cansarnos. Recordemos lo que nos dijo Leopoldo López: el que se cansa pierde”.

Pese a las amenazas hechas por Nicolás Maduro y sus voceros, el diputado Luis Florido puedo entrar al país luego de haber salido por la frontera colombo-venezolana para asistir a una sesión del Consejo Permanente de la OEA, acción por la cual fue tildado de “traidor a la patria”.

