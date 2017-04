Los herederos de Prince denunciaron al productor que se encuentra detrás del EP con canciones inéditas del artista que saldrá a la venta mañana, cuando se cumple el primer aniversario de la muerte del músico.

De acuerdo con la cadena ABC, la demanda señala que el ingeniero de sonido Ian Boxill anunció la publicación del EP Deliverance con temas de Prince que fueron grabados hace una década y que nunca fueron publicados. Pero, según la acusación, él había firmado un contrato en el que quedaba establecido que todas las canciones en las que trabajó con Prince pertenecen solo al artista.

El acuerdo estipulaba, afirman los demandantes, que no podría usar esas grabaciones de ninguna manera y que tendría que devolverlas inmediatamente si así se le solicitara. Argumentan que el productor no solo no ha devuelto los masters y las grabaciones, sino que también las ha compartido con otras personas, un aspecto que en su opinión violaría el contrato firmado.

Variety citó a un representante de los herederos del genio de Minneapolis que aseguró que ellos no autorizan la publicación del EP. “Boxill conservó copias de algunas canciones y esperó hasta después de la trágica muerte de Prince para tratar de lanzarlas sin su autorización, en violación del acuerdo y de la ley aplicable”, dijo este portavoz.

Deliverance contiene seis temas inéditos que el artista escribió y grabó entre 2006 y 2008 junto con Boxill. Este los completó y mezcló tras la muerte de Prince, ocurrida el 21 de abril de 2016.

El álbum ya puede comprarse a través de plataformas como iTunes, aunque no será posible escucharlo antes de mañana, cuando se cumple el primer aniversario de la muerte del músico. No obstante, Soundcloud ofrece al público la posibilidad de oír la canción que da título al álbum, “Deliverance”, una balada con ecos de góspel y blues.

