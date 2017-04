Este viernes la UEFA celebró el sorteo de las semifinales de las Champions League 2017, lotería que dejó al Real Madrid y Atlético de Madrid en una semifinal madrileña de la Liga de Campeones, mientras que el AS Mónaco jugará contra la Juventus en la otra serie.

Los dos equipos españoles volverán a verse las caras en el máximo torneo europeo de clubes después de disputar la final del año pasado, en la que salió victorioso el Real Madrid. Los merengues también se impusieron a sus vecinos en la final de 2014.

The official result of the #UCLdraw!

Who will reach the final? pic.twitter.com/ctmsrrB8ip

— Champions League (@ChampionsLeague) April 21, 2017