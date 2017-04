Saludos a todos. Esperando de corazón que estén mejor y que cada día sea más alentador para todos. Sin duda, necesitamos aliento en medio de una sociedad que sin duda ha perdido valores.

Ya ha quedado a un lado esas costumbres de pedir que den paso para cruzar la calle o ceder el puesto en la camioneta a una persona mayor, incluso pocos resultan las señales de tránsito y las leyes porque al parecer vivimos en un mundo sin normas.

Todo radica en los valores y creo que en eso los padres tienen mucho que ver. Más allá, muchos hijos hoy en día caen en el libertinaje por no tener una supervisión de sus representantes o por la falta de ese castigo cuando fallaron estando pequeños. Pero ¿qué está pasando con los padres?

No soy quien, para juzgar, tampoco soy la madre perfecta, pero considero que como padres debemos revisarnos. Tener hijos es andar en una montaña rusa de emociones, ya que cuando ellos te llevan a la cúspide por un logro, te tiran al piso de una sola emoción, y te dan trancazos porque sencillamente meten la pata en un momento inesperado.

Me ha tocado ver amigas con hijos brillantes que se convirtieron en padres antes de tiempo solo por pensar con las hormonas o aquellos que sencillamente no se esperaban hijas con problemas de conducta y tuvieron que afrontarlo cuando ya la muchacha era adulta. Me pregunto ¿quién nos mide como padres? ¿Quién nos dice que lo estamos haciendo bien? ¿Hasta que punto todas estas conductas se pueden evitar? Algunos creen que la adultez con la que nuestros hijos enfrenten los problemas mide que tan bueno o malos padres fuimos en su formación de pequeños. Pero en esto difiero.

Creo que es muy cierto el dicho que reza “críamos hijos, más condiciones no” y es que en cuanto a esto creo que hay personas que no son culpables de lo que hacen sus hijos fuera de casa.

El hecho es que, cuando un hijo se presenta con algún vicio, cuando salen con un embarazo no deseado, abandonan los estudios o un sinfín de cosas más, la solución no es buscar culpables, justificar al muchacho o aplaudirle la acción. Hay que ocuparse y revisarse en que fallamos para que eso pasara, hay que poner correctivos en el asunto y hay que dejar el permiso para poder reprender y que el hijo aprenda.

Creo que un padre, no sólo engendra y cobija, un padre reprende y regaña cuando hay que hacerlo. Aprieta la tuerca cuando esta floja y enseña que todo en la vida es una ley causa y efecto, tu tienes aquello para lo que trabajas y te esfuerzas.

Yo recuerdo que a mi me enseñaron eso, que todo tenía que ganármelo, que no podía tomar lo que no es mío y que debía respetar el espacio de cada quien, pedir permiso, decir buenos días y despedirme, además entendí que los límites son malos. Hace falta revisarnos, readaptarnos y reinventarnos al presente, porque las generaciones nuevas no perdonan.

Contribuyamos a formar hijos felices y seguros de sí mismos, como padres démosle mucha fuerza y valentía para afrontar la vida, démosle herramientas para que caminen sin nosotros, ayudémosle a gatear y a dar sus primeros pasos, pero también preparémoslo para caminar sin nosotros. No le hagamos el daño de darle todo sin que tenga responsabilidades, porque de adulto seguramente lo lamentarás.

Y recuerden… ¡Cada quien es responsable de sus actos, solo nosotros les damos herramientas para salir adelante, queda de cada quien aprovecharlas!

Feliz día para ustedes.

¡Hasta un próximo biberón!

Jacmibel Rosas

La Mamá Guapa y Apoyada