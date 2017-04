LA IGLESIA NOS LLAMA A ACTUAR

El documento suscrito por la Conferencia Episcopal Venezolana, ante la violación del Estado de Derecho perpetrada por el actual régimen a través del Tribunal Supremo de Justicia, llama a los cristianos a no quedarse de brazos cruzados, exhortándolos a combatir las injusticias que se están cometiendo en nuestro país, para que seamos conscientes de que debemos actuar en contra de los atropellos, detenciones, muertes y abusos de poder de los gobernantes inescrupu- losos, denunciando a los violentos que arremeten en las manifestaciones pacíficas de ciudadanos que salen a pedir elecciones generales, libertad de los presos políticos, autonomía de los poderes públicos, facilidades para conseguir los alimentos, las medicinas, repuestos y piezas de los motores y maquinarias, derechos todos consagrados en la Constitución que son conculcados a diario por la Revolución Socialista encabezada por Nicolás Maduro y quines lo secundan en la alta dirigencia del Estado, apoyados por la Fuerza Militar y la milicia bolivariana armada.

La Iglesia Católica, ante la gravedad de la crisis institucional, llama incluso a la desobediencia civil, aplicando el Art. 350 de la Constitución, para no aceptar que el régimen desconozca los atributos de la Asamblea Nacional, cuya legislación se opone a la interpretación mal intencionada de las leyes en perjuicio de la Nación y de los ciudadanos. No se debe ser indiferente ante el dolor que sufren millones de venezolanos, porque el alto costo de la vida no les alcanza para cubrir sus necesidades. No es justo que un país con tantos recursos sea saqueado impunemente por una camarilla de corruptos que se aprovechan de las riquezas del suelo y del otorgamiento de las divisas preferenciales para su propio beneficio, endeudando el presupuesto nacional y abultando la deuda externa, con millones de dólares y moneda extranjera colocados a su favor en el exterior, en tanto en lo interno la inflación y la escasez aumentan en detrimento del bienestar económico y social de la ciudadanía. Son alarmantes las cifras del desfalco público, por lo que ante esa realidad, estamos en la obligación de reaccionar.

El conformismo, el miedo o la indiferencia, el sólo interés por la propia conveniencia, dejando todo en manos de los gobernantes aún cuando se conozcan los abusos de poder, son actitudes pasivas que no ayudan a los ciudadanos a superar la pobreza ni a avanzar hacia el desarrollo. Caso contrario es el de los jóvenes estudiantes y el de la sociedad civil organizada consciente de la importancia de salir a la calle a manifestar y a darle apoyo a los líderes de la oposición democrática, agrupados o no en la MUD, así como a las otras organizaciones políticas que piden un cambio de gobierno de manera pacífica y constitucional.

Las marchas activadas en toda Venezuela el recién pasado 19 de Abril fueron una demostración de civismo, cuando millones de ciudadanos se volcaron pacíficamente a exigir el respeto a la Constitución. La prepotencia que abraza el régimen, no obstante, sigue sordo a los reclamos de la población, con un discurso violento de golpe de estado y de intervención de la soberanía nacional pregonado en las concentraciones armadas que organizan a la par de la oposición, encadenándose el presidente Maduro en todos los canales informativos e incluso quitando las señales de la CANTV y del Internet. Por lo que seguir en la calle es la consigna. La Iglesia en su infinita sabiduría nos llama a actuar para combatir las injusticias.

Valencia, 21 de Abril 2017.

Por: Cora Paez de Topel