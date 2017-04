Este jueves en Buenos Aires se realizó el sorteo de los grupos para la Copa América de Baloncesto 2017, donde la vinotinto de las alturas quedó en el Grupo B junto a Argentina, Canadá y las Islas Vírgenes.

La FIBA AmeriCup 2017, como se le conoce oficialmente, se jugará en tres países distintos desde el 23 de agosto hasta el 3 de septiembre. Será la 18.ª edición del campeonato y por primera vez en la historia el torneo no servirá de clasificación a los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de Baloncesto.

El Grupo A se disputará en Medellín, Colombia del 25 al 27 de agosto; el Grupo B será en Bahía Blanca, Argentina del 27 al 29 de agosto; mientras que el Grupo C se jugará en Montevideo, Uruguay del 28 al 30 de agosto. El final four tendrá sede en Córdoba, Argentina los días 2 y 3 de septiembre.

El mejor equipo de cada llave avanzará a la Fase Final, junto con Argentina que clasificará automáticamente por su condición de organizador principal del certamen.

Venezuela llega como vigente campeón de esta competencia gracias al título obtenido en el FIBA Américas 2015 en México, y además la vinotinto es el actual bicampeón sudamericano (2014 y 216).

Por su parte, la selección favorita es Estados Unidos, flagrante monarca mundial y olímpico.

Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A: Colombia, Puerto Rico, México y un país todavía por definir (podría ser Brasil o Paraguay).

Grupo B: Argentina, Venezuela, Canadá y las Islas Vírgenes.

Grupo C: Uruguay, Estados Unidos, República Dominicana y Panamá.

