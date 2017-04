El Metro de Caracas, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, informó que en las próximas horas no estará disponible el servicio en diversas estaciones.

Según el comunicado compartido, la decisión fue tomada para “resguardar a los usuarios y las instalaciones”.

Desde las 5:30 am de la mañana de este jueves, el servicio de trenes operó con absoluta normalidad. Pasada las 8:00 am, se conoció que al menos 20 estaciones no estarían prestando servicio comercial hasta nuevo aviso, incluyendo el transporte superficial perteneciente a la empresa estatal.

Hasta los momentos las estaciones cerradas son:

Linea 1: La California, Los Cortijos, Los Dos Caminos, Miranda, Altamira, Chacao, Chacaito, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Colegio de Ingenieros, Bellas Artes, Parque Carabobo, La Hoyada, Capitolio y Caño Amarillo.

Línea 2: La Paz, El Silencio y Capuchinos.

Línea 3: Plaza Venezuela.

Línea 4: Teatros.

Línea 5: Bello Monte.

Fuente: Emily De Nóbrega/Caraota Digital