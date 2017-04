“En horas de la madrugada se capturó y ya es convicto y confeso, uno de los líderes llamado el Jeffersson quien tenía armas y explosivos para la marcha de hoy. Ha identificado a Richard Blanco como su jefe y financista, estamos desmantelando el golpe de Estado y la violencia.” Así lo afirmó el presidente Maduro en la concentración en la Av. Bolívar de Caracas este miércoles.

“Llamo al pueblo a estar bien informados sobre el golpe de Estado que estamos derrotando en Venezuela, hoy nuevamente salieron a ejercer la violencia, ya puedo decir que se encuentran libres las autopistas hacia el este (3:41pm) y se le han puesto los ganchos a más de 30 encapuchados”.

“Más de 3 millones de venezolanos se han tirado a la calle hoy” , comentó el Jefe de Estado. “Cuando el pueblo está en la calle reina la paz, hoy los hemos derrotado otra vez a los prointervencionistas”.

¿Qué quería hoy la oposición en las calles?, “el fariseo hipócrita Julio Borges dijo que él sólo quería entregarle una carta al defensor del pueblo, estoy decidido a defender mi patria y mi pueblo, así que no te quejes Julio Borges cuando te llegue la justicia”.

La carta al Defensor del Pueblo es un guión para engañar a sus seguidores, prosiguió el Jefe de Estado. “Ellos engañaron a sus seguidores diciendo que ya habían destituido a los magistrados del TSJ”, “ellos no podrían y no pueden destituir a ningún magistrado porque no tienen las dos terceras partes de los diputados y además se encuentran en desacato” explicó el Jefe de Estado.

“Que nadie baje la guardia si el pueblo salió a la calle debe mantenerse en la calle manteniendo la paz de sus municipios y calles”.

“Que viva el pueblo de Venezuela y que viva la victoria popular del 19 de abril, que viva la insurrección militar del 4-F. Que jornadas tan victoriosas estamos viviendo, estamos escribiendo la historia grande en América Latina así lo señaló el presidente de la República, Nicolás Maduro al iniciar su alocución en la concentración en la avenida Bolívar de Caracas.

“Hoy el pueblo se resteó con Maduro”, se hizo realidad el canto de Alí Primera, yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender a Chávez y a nuestra Revolución”.

Cientos de hombres y mujeres que se concentraron desde primera horas de la mañana de este miércoles 19 de abril en Plaza Venezuela, La Bandera, Caricuao, Av Urdaneta, Parque Central, se encuentran en la av. Bolívar de Caracas manifestando su respaldo al Gobierno Nacional.

